Организатора закупок бытовой техники с форума Sibmama обвинили в присвоении денег новосибирцев

14 человек обвинило предпринимателя Марину Молодых в присвоении их средств. Женщина — организатор совместных закупок бытовой техники с помощью параллельного импорта на новосибирском форуме Sibmama.
— Подтверждаем, что в ГУ МВД НСО поступило коллективное заявление от 14 человек с сообщением о признаках мошенничества. В настоящий момент процессуального решения не принято, проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе новосибирской полиции.
Одна из заявительниц Анна Коновалова рассказала, что после публикации НГС о проблемах мам собралась инициативная группа пострадавших.
— Сейчас нас 20 человек, но заявление в МВД еще подали не все. Совокупный ущерб мы оцениваем в два с лишним миллиона рублей. Кому-то частично вернули деньги, но речь о 10–20% от уплаченного. Хотелось бы отметить, что часть из нас нашла Молодых уже не через форум Sibmama, а по сарафанному радио, — сказала Коновалова.
Сама Молодых 13 января заверила НГС, что решает сложившиеся проблемы с клиентами.
— Ситуация действительно сложная, но ответственность с себя никто не снимает. С момента статьи НГС от 26 декабря я выплатила около 1,5 миллиона рублей, — говорит Молодых.
Ранее мы рассказали о том, как новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем.