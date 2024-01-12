«Такому нет оправдания»: мать двоих детей, которая вывела сына на мороз в носках в воспитательных целях, раскаялась в случившемся

— Она сильно ругалась из-за собаки, матом, что он долго выгуливал ее, у нее же лапы замерзли. Говорила: «Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» — рассказала женщина.



Оказалось, что женщина вывела на улицу ребенка без обуви в «воспитательных целях». Они прошли возле дома около 15 метров и вернулись обратно.



Возмущенные местные жители обратились в службу безопасности. Там сообщили, что передали информацию правоохранителям.

