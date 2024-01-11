В Новосибирске с высоты сорвалась люлька с рабочими — следователи начали проверку

В Новосибирске на улице Королева с высоты упала строительная люлька с рабочими. Об этом во «ВКонтакте» сообщает МАСС.
По информации службы, падение произошло с высоты 3–4 метра, помощь спасателей не потребовалась. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области заявили, что на место была вызвана бригада скорой, — один человек пострадал.
В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
В ноябре 2021 года на стройке 25-этажки в Новосибирске сорвалась люлька: у нее оборвался трос. Один строитель погиб сразу после падения, еще двое мужчин попали в реанимацию. НГС следил за событиями в режиме онлайн.