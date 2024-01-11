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В Новосибирске с высоты сорвалась люлька с рабочими — следователи начали проверку

По данным регионального Минздрава, один человек пострадал

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В Новосибирске с высоты 3–4 метра рухнула люлька с рабочими

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В Новосибирске на улице Королева с высоты упала строительная люлька с рабочими. Об этом во «ВКонтакте» сообщает МАСС.

По информации службы, падение произошло с высоты 3–4 метра, помощь спасателей не потребовалась. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области заявили, что на место была вызвана бригада скорой, — один человек пострадал.

В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В ноябре 2021 года на стройке 25-этажки в Новосибирске сорвалась люлька: у нее оборвался трос. Один строитель погиб сразу после падения, еще двое мужчин попали в реанимацию. НГС следил за событиями в режиме онлайн.

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