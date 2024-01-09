Два человека попали в реанимацию после пожара в новосибирском общежитии — видео с места ЧП

Поздно вечером 8 января в общежитии на улице Ученической, 4 загорелась квартира. В результате пожара двое мужчин 1974 и 1980 годов рождения получили ожоги и попали в реанимацию, сообщают в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
По информации ведомства, в комнате на 1-м этаже произошло сильное задымление. В одном из роликов с места происшествия, который опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black» видно, что помещение охвачено огнем. Из открытого окна пламя выходит на улицу.
Как сообщает МЧС, двух человек, которые находились в комнате в момент ЧП, соседи вытащили до приезда пожарных. Судя по еще одному видео с места, один из пострадавших лежал на полу в коридоре, и ему пытались оказать первую помощь. В это время были слышны крики.
Самостоятельно с 1-го этажа общежития эвакуировались 20 человек. Им помощь не потребовалась.
Недавно на туристической базе в Республике Алтай вспыхнул двухэтажный дом. НГС публиковал фото с места пожара.