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Двухэтажный дом вспыхнул на туристической базе Алтая — фото с места пожара

Инцидент произошел в Чемальском районе

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Возгорание произошло на территории строящейся туристической базы

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В Республике Алтай произошел пожар на территории туристической базы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в двухэтажном доме.

Инцидент произошел накануне, 7 января, вблизи села Аскат Чемальского района. Сообщение о пожаре в двухэтажном доме временного проживания поступило специалистам в 22:52 часов, они прибыли на место происшествия в 23:13 часов.

—На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнём. Условиями развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение, — сообщили в ведомстве. — В 23:35 ликвидировано открытое горение на площади 80 квадратных метров. Распространения огня на ближайшие строения не допущено.

По данным ведомства, погибших и пострадавших в результате пожаре нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В пресс-службе прокуратуры Республики Алтай сообщили, что результаты проверки по факту пожара взяты на контроль сотрудниками надзорного ведомства. Уточняется, что возгорание произошло на территории строящейся туристической базы.

— Прокуратурой Чемальского района Республики Алтай взяты на контроль ход и результаты проверки ГУ МЧС России по РА по факту пожара здания на территории строящейся туристической базы, — сообщили в ведомстве.

Накануне в Новосибирске произошел пожар в доме на улице Макаренко. В многоэтажном здании загорелся балкон.

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ТуризмРеспублика АлтайПожарМЧСПрокуратура
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