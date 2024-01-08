Двухэтажный дом вспыхнул на туристической базе Алтая — фото с места пожара

В Республике Алтай произошел пожар на территории туристической базы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в двухэтажном доме.
Инцидент произошел накануне, 7 января, вблизи села Аскат Чемальского района. Сообщение о пожаре в двухэтажном доме временного проживания поступило специалистам в 22:52 часов, они прибыли на место происшествия в 23:13 часов.
—На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнём. Условиями развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение, — сообщили в ведомстве. — В 23:35 ликвидировано открытое горение на площади 80 квадратных метров. Распространения огня на ближайшие строения не допущено.
По данным ведомства, погибших и пострадавших в результате пожаре нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.
В пресс-службе прокуратуры Республики Алтай сообщили, что результаты проверки по факту пожара взяты на контроль сотрудниками надзорного ведомства. Уточняется, что возгорание произошло на территории строящейся туристической базы.
— Прокуратурой Чемальского района Республики Алтай взяты на контроль ход и результаты проверки ГУ МЧС России по РА по факту пожара здания на территории строящейся туристической базы, — сообщили в ведомстве.
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