Двухэтажный дом вспыхнул на туристической базе Алтая — фото с места пожара

В Республике Алтай произошел пожар на территории туристической базы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в двухэтажном доме.



Инцидент произошел накануне, 7 января, вблизи села Аскат Чемальского района. Сообщение о пожаре в двухэтажном доме временного проживания поступило специалистам в 22:52 часов, они прибыли на место происшествия в 23:13 часов.