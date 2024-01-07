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В новосибирской десятиэтажке произошел пожар — в доме загорелся балкон на 3-м этаже

Инцидент произошел в Калининском районе

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В квартире не было жильцов

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В Калининском районе Новосибирска вечером 7 января произошел пожар в доме на Макаренко, 52. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в многоэтажке загорелся балкон на третьем этаже.

— Задымление на третьем этаже в подъезде, с третьего этажа два человека эвакуировались самостоятельно, с четвертого эвакуация не требуется. В однокомнатной квартире горели домашние вещи на балконе на площади три квадратных метра, людей в квартире не было, — уточнили в МЧС.

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Видео: АСТ-54

В тушении пожара участвовало 11 человек и 4 единицы спецтехники.

Ранее в Новосибирске три человека оказались в больнице из-за пожара в частном доме на улице Смирнова.

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ПожарМЧСНовосибирск
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