10-летняя девочка в больнице: два автомобиля столкнулись под Новосибирском

В Новосибирской области вечером 4 января произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии в больницу доставили трех человек, в том числе девочку 2014 года рождения.
По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло в 18:10 на территории Искитима.
По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Тойота Надя, выезжая с прилегающей территории напротив дома №31 по улице Подгорный микрорайон, не предоставил преимущество и столкнулся с машиной «Субару Форестер». Автомобилем «Тойота» управляла 40-летняя женщина.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» и 2 пассажира (женщина 2002 года рождения и девочка 2014 года рождения) автомобиля «Субару», с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение, — указано в сообщении.
На месте работает наряд ДПС, сотрудники Госавтоинспеции устанавливают обстоятельства ДТП.
Вечером 4 января в Новосибирской области на дороге в Тогучинском районе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП в больницу доставили четырех человека, в том числе двух детей.