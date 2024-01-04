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10-летняя девочка в больнице: два автомобиля столкнулись под Новосибирском

В результате аварии пострадали три человека

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ДТП произошло на территории Искитима.

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В Новосибирской области вечером 4 января произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии в больницу доставили трех человек, в том числе девочку 2014 года рождения.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло в 18:10 на территории Искитима.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Тойота Надя, выезжая с прилегающей территории напротив дома №31 по улице Подгорный микрорайон, не предоставил преимущество и столкнулся с машиной «Субару Форестер». Автомобилем «Тойота» управляла 40-летняя женщина.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» и 2 пассажира (женщина 2002 года рождения и девочка 2014 года рождения) автомобиля «Субару», с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение, — указано в сообщении.

На месте работает наряд ДПС, сотрудники Госавтоинспеции устанавливают обстоятельства ДТП.

Вечером 4 января в Новосибирской области на дороге в Тогучинском районе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП в больницу доставили четырех человека, в том числе двух детей.

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