Стали известны подробности аварии с маршруткой в Новосибирске

В результате аварии пострадали пять пассажиров: 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки. Их доставили в лечебное учреждение. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства ДТП.