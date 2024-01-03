Стали известны подробности аварии с маршруткой в Новосибирске

В отделе пропаганды городского ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой, в которой находились пассажиры. ДТП произошло вечером 2 января на улице Большевистской.
— 62-летний мужчина за рулем маршрутного такси
В результате аварии пострадали пять пассажиров: 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки. Их доставили в лечебное учреждение. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП. Из-за аварии на переправе образовалась пробка.