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«Двое госпитализированы»: пять человек пострадали в ДТП на дороге в Сибири — фото с места аварии

ДТП произошло в Алтайском крае

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Травмы получили пять человек

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В Алтайском крае произошло ДТП с участием двух машин. В результате аварии на дороге травмы получили пять человек, сообщили 1 января в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Автомобили столкнулись районе поселка Черницк города Барнаула. Помощь пострадавшим в аварии оказали сотрудники пожарно-спасательной части (ПСЧ) ведомства.

— Травмы получили 5 человек, двое из них госпитализированы в лечебные учреждения, — уточнили в ведомстве.

Пострадавших из машин извлекли сотрудники МЧС

Пострадавших из машин извлекли сотрудники МЧС

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Специалисты извлекли пострадавших из поврежденных машин и смыли легковоспламеняющиеся жидкости с проезжей части. К работе на участке дороги привлекались пять человек личного состава ПСЧ и один пожарный автомобиль.

Ночью 1 января в Новосибирской области автомобиль сбил 18-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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