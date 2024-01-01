«Двое госпитализированы»: пять человек пострадали в ДТП на дороге в Сибири — фото с места аварии

В Алтайском крае произошло ДТП с участием двух машин. В результате аварии на дороге травмы получили пять человек, сообщили 1 января в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Автомобили столкнулись районе поселка Черницк города Барнаула. Помощь пострадавшим в аварии оказали сотрудники пожарно-спасательной части (ПСЧ) ведомства.
— Травмы получили 5 человек, двое из них госпитализированы в лечебные учреждения, — уточнили в ведомстве.
Специалисты извлекли пострадавших из поврежденных машин и смыли легковоспламеняющиеся жидкости с проезжей части. К работе на участке дороги привлекались пять человек личного состава ПСЧ и один пожарный автомобиль.
Ночью 1 января в Новосибирской области автомобиль сбил 18-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.