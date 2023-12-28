Один человек погиб, другой — в реанимации: грузовик столкнулся с автомобилем в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием грузового фургона. В результате аварии погиб человек, еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. По данным ведомства, ДТП произошло в 18:50 часов на 122 километре дороги К-19Р в Тогучинском районе. 37-летний водитель грузового фургона «Фотон» ехал в направлении Новосибирска и, по предварительной информации, потерял контроль над автомобилем.
— <…> выехав на полосу встречного движения, столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Авансир» под управлением мужчины 1982 года рождения, — сообщили в ведомстве.
В результате аварии пассажир автомобиля «Тойота» 1978 года рождения погиб на месте ДТП, водителя доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что он находится в реанимации.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
В конце декабря в Черепановском районе погиб 25-летний водитель квадроцикла. По данным ГИБДД, он скончался на месте при столкновении с грузовиком.