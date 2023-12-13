В общежитиях НГУ и физматшколе отключили отопление в морозы — студентов могут переселить на время

В Академгородке сегодня, 13 декабря, произошел прорыв теплотрассы. Как рассказали НГС в пресс-службе НГУ, из-за аварии остались без отопления здание СУНЦ НГУ и несколько общежитий.
— В зданиях университета, включая главный, лабораторный, учебный корпус и ректорат, а также в большей части общежитий отопление не отключалось. Коммунальные службы немедленно приступили к ликвидации аварии. Сейчас предпринимаются все необходимые меры, ремонтные работы планируется завершить до 18:00, — рассказали в пресс-службе университета.
Как добавили в администрации, сотрудники постоянно проверяют температуру в общежитиях. В случае если будут достигнуты минимальные показатели, проживающих разместят в отапливаемых зданиях НГУ.
Утром сегодня, 13 декабря, в Новосибирске в районе станции метро «Речной вокзал» возле гипермаркета «Лента» произошла коммунальная авария. Улицы города затопила холодная вода.