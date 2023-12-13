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Проникли в дом и кошмарили: следователи начали проверку из-за издевательств над бабушкой в новосибирском селе

Инцидент произошел в селе в Новосибирской области

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Подростки проникли в дом к бабушке

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Следователи возбудили уголовное дело из-за издевательств над пожилой женщиной в селе Новокремлевское Новосибирской области.

По данным следствия, в декабре 2023 года два подростка, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, угрожали бабушке, требовали у пенсионерки деньги, а после похитили средства из дома. В пресс-службе прокуратуры отметили, что дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).

— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — сообщили в ведомстве.

Издевательства подростки снимали на видео

Издевательства подростки снимали на видео

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Видео, на которых подростки издеваются над бабушкой прислала читательница НГС. На одном из них молодой человек выливает воду из стакана на печку в доме пожилой женщины. В это время вместе с ними находится еще один человек — его лица не видно, но голос похож на детский.

Молодой человек прыгает на кровать пожилой женщины. Бабушка всячески хочет избежать общения с незваными гостями и уходит от них и всхлипывает. Второй участник издевательств предлагает удержать пенсионерку за «хвост». Дальше на кадрах видна рука, дергающая ее за подол. Женщина в это время идет в другую комнату.

Недавно несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.

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