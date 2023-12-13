Проникли в дом и кошмарили: следователи начали проверку из-за издевательств над бабушкой в новосибирском селе

Следователи возбудили уголовное дело из-за издевательств над пожилой женщиной в селе Новокремлевское Новосибирской области.
По данным следствия, в декабре 2023 года два подростка, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, угрожали бабушке, требовали у пенсионерки деньги, а после похитили средства из дома. В пресс-службе прокуратуры отметили, что дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).
— Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — сообщили в ведомстве.
Видео, на которых подростки издеваются над бабушкой прислала читательница НГС. На одном из них молодой человек выливает воду из стакана на печку в доме пожилой женщины. В это время вместе с ними находится еще один человек — его лица не видно, но голос похож на детский.
Молодой человек прыгает на кровать пожилой женщины. Бабушка всячески хочет избежать общения с незваными гостями и уходит от них и всхлипывает. Второй участник издевательств предлагает удержать пенсионерку за «хвост». Дальше на кадрах видна рука, дергающая ее за подол. Женщина в это время идет в другую комнату.
Недавно несколько матерей школьников заявили об издевательствах одного из девятиклассников. По их словам, парень ведет себя неуправляемо и обижает их детей.