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Летевший в Новосибирск самолет вынуждено сел в Чите — одному из пассажиров стало плохо на борту

Самолет вылетел из Южно-Сахалинска

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Посадка лайнера прошла благополучно

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Самолет авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск, вынуждено приземлился в Чите. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Уточняется, что экипаж принял решение посадить воздушное судно в Забайкальском крае из-за инсульта у одного из пассажиров. По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно.

В диспетчерской аэропорта Читы корреспонденту не смогли прокомментировать ситуацию и попросили обратиться в пресс-службу.

Ранее пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград потребовалась помощь медиков.

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СамолетЧитаНовосибирск
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