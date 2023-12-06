Летевший в Новосибирск самолет вынуждено сел в Чите — одному из пассажиров стало плохо на борту

Самолет авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск, вынуждено приземлился в Чите. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.
Уточняется, что экипаж принял решение посадить воздушное судно в Забайкальском крае из-за инсульта у одного из пассажиров. По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно.
В диспетчерской аэропорта Читы корреспонденту не смогли прокомментировать ситуацию и попросили обратиться в пресс-службу.
Ранее пассажиру рейса Новосибирск — Волгоград потребовалась помощь медиков.