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«Не вернулся домой с прогулки»: в Новосибирске пропал 14-летний мальчик

Местонахождение подростка неизвестно с 4 декабря

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Школьник исчез в Кировском районе

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В Кировском районе Новосибирска пропал 14-летний Богдан Никулин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мальчика неизвестно с 4 декабря.

— 4 декабря ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой. Начат информационный поиск. Ведется размещение ориентировки в сообществах в социальных сетях для сбора возможных свидетельств о местонахождении пропавшего, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Богдана: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза голубые. Особая примета — искривление переносицы. В день пропажи был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с бело-желтым принтом, красные с белым ботинки, черную шапку. У мальчика с собой была черная сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Ребенка нашли живым.

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