«Не вернулся домой с прогулки»: в Новосибирске пропал 14-летний мальчик

В Кировском районе Новосибирска пропал 14-летний Богдан Никулин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мальчика неизвестно с 4 декабря.
— 4 декабря ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой. Начат информационный поиск. Ведется размещение ориентировки в сообществах в социальных сетях для сбора возможных свидетельств о местонахождении пропавшего, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Богдана: рост — 150 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза голубые. Особая примета — искривление переносицы. В день пропажи был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с бело-желтым принтом, красные с белым ботинки, черную шапку. У мальчика с собой была черная сумка через плечо.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
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