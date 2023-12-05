«Ребенок в больнице»: годовалую девочку сбила «Лада» в Новосибирске

В Новосибирске днем 5 декабря водитель на ВАЗ-21120 сбил годовалую девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте в сопровождении взрослых. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Звездной.
— 41-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21120 ехал по улице Звездная. И в пути следования у дома
Ребенка с травмами доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирске водитель на Subaru Forester сбил 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Авария произошла в микрорайоне Авиастроителей.