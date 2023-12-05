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«Ребенок в больнице»: годовалую девочку сбила «Лада» в Новосибирске

Авария произошла в Первомайском районе

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Ребенок вместе со взрослым переходили дорогу в неположенном месте

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В Новосибирске днем 5 декабря водитель на ВАЗ-21120 сбил годовалую девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте в сопровождении взрослых. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Звездной.

— 41-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21120 ехал по улице Звездная. И в пути следования у дома № 1 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую в сопровождении взрослого вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

Ребенка с травмами доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирске водитель на Subaru Forester сбил 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Авария произошла в микрорайоне Авиастроителей.

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