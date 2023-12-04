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Не опустили пандус: глава СК России заинтересовался поездкой инвалида в новосибирском транспорте

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента

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Ведомство ссылается на публикации СМИ о происшествии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав инвалида в Новосибирске. Как сообщили в официальном сообществе ведомства во «ВКонтакте», водитель отказался опустить пандус в общественном транспорте.

Ведомство ссылается на публикации СМИ о происшествии. Новосибирские следователи начали проверку.

— В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Новосибирске водитель общественного транспорта отказался опустить пандус для инвалида-колясочника, когда последний попросил его об этом, — указано в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области представить доклад о ходе проведения проверки. Как заявляли в группе «Выборная online (Новосибирск)» во «ВКонтакте», инцидент якобы произошел в троллейбусе на остановке «Жилмассив».

НГС направил запрос в МКУ «ЦУГАЭТ» с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце ноября глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельной аварии в Новосибирской области. ДТП произошло в Искитимском районе.

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