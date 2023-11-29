«Звал побазарить один на один»: начальника управления ФСИН обвинили в дебоше — полиция решила не вмешиваться

Новосибирский предприниматель Тимофей В. пожаловался в полицию на соседа, который устроил дебош и разгромил камеры видеонаблюдения, установленные по периметру его дома. Полицейские возбуждать дело отказались. По мнению бизнесмена, главным препятствием стала должность дебошира: начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Новосибирской области. Предприниматель боится, что безнаказанность может подтолкнуть высокопоставленного силовика к ещё более необдуманным поступкам, и написал обращение к главе СК России Александру Бастрыкину. Криминальный корреспондент Павел Тиунов выяснил, как быстро портятся приятельские отношения между соседями, и почему полиция отстранилась от разборок с участием начальника ФСИН.
От любви до ненависти
Предприниматель Тимофей В. в 2017 году с семьёй переехал из Новосибирска в частный дом в Криводановке. По словам Тимофея, пара по соседству произвела положительное впечатление: взрослые, серьезные люди. Позже он узнал, что и муж, и жена — сотрудники новосибирского ГУФСИН, причем глава семьи занимает достаточно высокое положение.
— Это не играло никакой роли, общение развивалось плавно. Мы начали ходить друг к другу в гости, даже один Новый год вместе встречали. У нас установились теплые соседские отношения. Это потом я узнал, что сосед Женя — начальник уголовно-исполнительной инспекции Евгений Ревенко, — рассказал бизнесмен в беседе с корреспондентом НГС.
Черная кошка между приятелями пробежала летом 2022 года. Бизнесмен отмечал день рождения и разрешил одному из гостей прокатиться на своём раллийном квадроцикле. Тот дал газу по дороге, проходящей рядом с соседским домом, где Ревенко в тот момент провожал родственников. Манёвр, по словам Тимофея, привёл соседа в бешенство.
— Он звонит мне — я телефон не слышу. Трубку поднимает моя жена, говорит: «Женя, привет», а он на неё матом: «Вы оборзели, вы чё сюда приехали, мы без вас спокойно жили». Полагаю, что человек был пьян. Кто себе позволит так оскорблять жену соседа, тем более, что до этого момента не было даже намека на конфликт? — недоумевает предприниматель.
Через пару дней, по его словам, Ревенко попросил передать супруге извинения. Тимофей отказался, подчеркнув, что просить прощения за матерные слова следует лично. Но на очную встречу провинившийся силовик не решился. Дружеское общение между соседями сошло на нет, с тех пор они изредка ограничивались приветствиями.
Соседская война. Начало
В следующий год бизнесмен продолжал обустройство дома и надворных построек. В гараже, который находится у границы с участком Евгения Ревенко, поставил газовый котёл, вытяжку. После того как работы были завершены, у соседа, по его словам, появились претензии: мол, из газовой трубы на весь участок «воняет серой», гул вытяжки постоянно беспокоит.
— Они в своём доме постоянно не живут, а мы в своём живём круглый год. Приезжал наладчик газового оборудования — сказал, что не может из трубы вонять на весь участок. Я пообещал соседу поставить глушитель на вытяжку, но пользуюсь ей редко, только когда чиню что-то в гараже. Всё это было похоже на поиск причины, чтобы докопаться, — отметил предприниматель.
Летом 2023 года соседская риторика изменилась. Однажды после очередного ремонта Тимофей включил вытяжку в гараже. Через некоторое время, по его словам, раздались яростные удары в калитку. Предприниматель предположил, что, возможно, кому-то требуется экстренная помощь. Открыв ворота, он увидел разозленную жену соседа.
— Она начала кричать, что я всех задолбал со своей трубой и вытяжкой, и пригрозила в следующий раз мне их «запенить». Тут уже я вышел из себя и сказал, что, если так, то мы еще можем посоревноваться, у кого больше пены. И закрыл дверь, — отметил предприниматель.
Поняв, что от бывшего приятеля можно ожидать чего угодно, бизнесмен решил установить по границе с соседским участком камеры видеонаблюдения. Работы не остались незамеченными. В августе коммерсанту пришла официальная претензия (имеется в распоряжении редакции), копия которой была направлена главе Криводановского сельсовета.
В документе за авторством Евгения Ревенко говорится, что сосед-предприниматель нарушает его права и права его семьи: в частности, труба «нарушает право на благоприятную окружающую среду» и «наносит вред здоровью», камеры наблюдения, в угол обзора которых попадает участок, «нарушает право на неприкосновенность частной жизни». Кроме того, силовик пожаловался, что вытяжка мешает «тишине и спокойствию», снег, упавший с крыши гаража, поломал кустарники, а при заборе мусора из бака отходы регулярно попадают на его участок. На исправление ситуации Ревенко дал предпринимателю срок около полутора месяцев, подчеркнув, что в противном случае обратится в суд. Бизнесмен пошёл на принцип и решил дождаться судебного решения.
Боевые действия
Поздно вечером 17 октября Тимофей, сидя в гараже, услышал грохот: по его словам, будто по крыше кто-то начал бить кувалдой. Выйдя во внутренний двор, он никого не увидел, но из-за забора услышал голос соседа.
— Он кричит: «Выходи, побазарим с тобой один на один. Вы надо мной издеваетесь». Я ему говорю: «Успокойся». Слышу он бежит, ставит лестницу через забор. Я взял собак — у меня алабай и мастиф, вызвал охрану, — вспоминает предприниматель.
По его словам, буйный сосед пытался брызнуть в него газовым баллончиком через забор, но перелезть на чужую частную территорию не решился. Постепенно он остыл и скрылся в своём доме. Приехала охрана. Теперь уже бизнесмен позвал соседа на разговор. Ревенко, по его словам, видя в темноте несколько силуэтов, на ходу достал что-то из кармана. Свет фонаря одного из сотрудников Росгвардии его обескуражил.
— Они ему сразу: «Руки покажи!» Он начал запихивать баллончик обратно в карман. Охрана спрашивает: «Почему буяните?» Он повёл их на участок что-то объяснять, мы пошли домой, — отметил предприниматель.
На следующий день Тимофей обнаружил сломанную камеру и повреждённую крышу, поехал в местное отделение полиции и написал два заявления на соседа: о нарушении общественного порядка и о порче имущества.
«Нагло себя ведёт, ужасно вообще»
Евгений Ревенко в беседе с корреспондентом НГС признал, что Тимофей В. — его сосед, который поступает «абсолютно не по-соседски». По его словам, предприниматель вывел к нему на участок «промышленную вытяжку», которая создает «сумасшедший шум», и газовую трубу.
— Примерно года два я просил его по-человечески относиться, но он не желает разговаривать. Никаких добрососедских отношений не поддерживает. Нагло себя ведёт, ужасно вообще, — рассказал Ревенко.
Больше всего его задела установка видеокамер: одна из них находится в метре от летней беседки, где он принимает пищу. Ревенко считает, что предприниматель просматривает его территорию. Он отметил, что просил участкового поговорить с соседом, поскольку в ситуации «есть состав уголовного преступления» по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).
— Камера стояла в метре от беседки — то есть он не только просматривает, но и прослушивает. Это, конечно, ужасающие вещи. Из-за таких вещей у нас конфликт сумасшедший. С этим конфликтом будем разбираться, по всей видимости, в судебном порядке с привлечением органов, — подчеркнул Ревенко.
События 17 октября он обсуждать по телефону отказался, при этом подчеркнув, что полицейские к нему «по этому вопросу не обращались».
Вне полномочий
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на официальный запрос редакции НГС ответили, что заявления по поводу конфликтной ситуации действительно поступали. По поводу повреждения имущества (ч.1 ст.167 УК РФ) полицейские приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела.
— Материал проверки по второму заявлению направлен по подследственности в прокуратуру Новосибирского района для принятия законного и обоснованного решения, — указано в ответе.
Адвокат предпринимателя Андрей Росс, комментируя ситуацию, заявил, что у полицейских изначально не было полномочий принимать решения по заявлениям в отношении Евгения Ревенко.
— В соответствии с соответствующей статьёй Уголовно-процессуального кодекса сотрудники полиции должны были передать материал для проведения проверки следователям Следственного комитета, которые уполномочены работать по делам с участием лиц, занимающих должности в уголовно-исполнительной системе в том числе, — пояснил юрист.
Предполагая, что Ревенко мог воспользоваться служебным положением, предприниматель обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Тимофей уверяет, что опасается за свою семью.
— У меня дома жена, маленький ребёнок. Одному богу известно, что соседу может прийти на ум в следующий раз, — заметил бизнесмен.
Редакция НГС будет следить за развитием событий.
На прошлой неделе сразу несколько источников НГС сообщили, что начальника СИЗО-1 Александра Гаськова привлекли по делу о смерти в камере изолятора «последнего вора в законе» Евгения Антипова (Антип). Один из собеседников подчеркнул, что Гаськову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Представители регионального ГУФСИН официально опровергли информацию о запрете определенных действий для Гаськова.