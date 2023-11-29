«Звал побазарить один на один»: начальника управления ФСИН обвинили в дебоше — полиция решила не вмешиваться

— Она начала кричать, что я всех задолбал со своей трубой и вытяжкой, и пригрозила в следующий раз мне их «запенить». Тут уже я вышел из себя и сказал, что, если так, то мы еще можем посоревноваться, у кого больше пены. И закрыл дверь, — отметил предприниматель.



Поняв, что от бывшего приятеля можно ожидать чего угодно, бизнесмен решил установить по границе с соседским участком камеры видеонаблюдения. Работы не остались незамеченными. В августе коммерсанту пришла официальная претензия (имеется в распоряжении редакции), копия которой была направлена главе Криводановского сельсовета.



В документе за авторством Евгения Ревенко говорится, что сосед-предприниматель нарушает его права и права его семьи: в частности, труба «нарушает право на благоприятную окружающую среду» и «наносит вред здоровью», камеры наблюдения, в угол обзора которых попадает участок, «нарушает право на неприкосновенность частной жизни». Кроме того, силовик пожаловался, что вытяжка мешает «тишине и спокойствию», снег, упавший с крыши гаража, поломал кустарники, а при заборе мусора из бака отходы регулярно попадают на его участок. На исправление ситуации Ревенко дал предпринимателю срок около полутора месяцев, подчеркнув, что в противном случае обратится в суд. Бизнесмен пошёл на принцип и решил дождаться судебного решения.

