«Не думали, что это будет так страшно». Показываем, что натворил «шторм века» в Сочи и какой ущерб нанес курорту

Страшный шторм в Сочи бушевал всю ночь и утро 27 ноября. Под удар попали все набережные курорта. Ущерб еще предстоит посчитать, сейчас это невозможно, поскольку до ночи волны достигали высоты четырех метров. Тем не менее ликвидация последствий идет, люди разгребают то, что натворила природа.
Все пляжи закрыты, их охраняют полиция и Росгвардия. В Сириусе было зафиксировано нетипичное для Черного моря явление — цунами. Море буквально вышло из берегов. Удар стихии не выдержала Олимпийская набережная. Берегозащита не смогла сдержать силу волн и была разбита. Пострадал и сам променад, он просто провалился.
— Вместо набережной — провал. Мы вчера поздно вечером вышли на нее поснимать «шторм века» и просто побежали подальше. Я таких волн никогда не видел. Эта высокая набережная, из-за которой море не видно, вообще не спасала от них. Стихия такая страшная, что я за 43 года проживания здесь такого не видел, — рассказал житель Сочи Никита Борисов.
В элитных апартаментах, которые находятся на береговой линии, оказались заблокированы их жители. На первых этажах выбило окна, внутри сломало мебель, нанесло гальки, вся шикарная территория апарт-комплексов полностью разрушена. Пока море не ушло из зданий, люди сидели на втором этаже и с ужасом смотрели на прибывающую воду, которая несла камни и разбитые части конструкций.
— Мы видели сильные волны из окна и что они давно перелились через парапет на набережной. Но неожиданно волна не схлынула, как обычно, а пошла на наши апартаменты. И сила главное такая не хилая. Я сразу вспомнила цунами в Таиланде, и у меня началась паника, а когда эта волна зашла на первый этаж, так вообще истерика, — рассказала туристка из Санкт-Петербурга, которая снимает апартаменты в Сириусе. По ее словам, таких волн было несколько и одна мощнее другой.
Сильно пострадали набережная «Чайка» в Адлере, море бросало лавочки, как игрушечные, вырывало с корнем опоры освещения, разбрасывало огромные булыжники в прибрежные кафе и магазины. Торговые павильоны не устояли от удара стихии.
— Мы сейчас ходим по набережной в Адлере и находимся в шоке, какая же это сила воды должна быть, чтобы лавки бросать? Просто ужас берет. Пляжей просто нет, их смыло. Видимо, будут отсыпать к следующему сезону, — говорит жительница Адлера Тамара Новикова.
Приморская набережная в центре Сочи полностью разбита, пляж с его галькой «переехал» на променад. Если капитальные конструкции кафе, ресторанов и магазинов отделались выбитыми стеклами, испорченной мебелью, побитым фасадом, то легкие конструкции разнесло в щепки.
— Мы как могли укрепляли наш торговый павильон, вынесли всё, что могли вынести, хотя он находится не прямо на пляже и никогда его не затапливало штормом, однако холодильники для мороженого все разбиты, холодильные камеры для продуктов тоже, всё это плавало. Камни оставили прямо вмятины в оборудовании, а сама конструкция сложилась просто, — рассказала владелица торговой точки Анна Немцева.
Всё это можно было бы пережить, но дополнила «картину» страшного шторма на Приморской набережной ужасная находка — на берег выбросило тело мужчины, его обнаружили под завалами из мусора, нанесенного морем. Сейчас его личность устанавливается.
От пляжных конструкций вообще ничего не осталось — разбиты раздевалки, душевые, да вся пляжная инфраструктура. Арендаторы понесли очень серьезные финансовые потери, вложив в благоустройство пляжей миллионы рублей.
— Я арендую пляжи уже 20 лет в Сочи, таких разрушений за это время не было. Мы в прошлом году брали большой кредит, оборудовали пляж хорошими материалами, но сейчас там вообще ничего нет. Смыло всё. Нам нужно заново его благоустраивать, конечно, к новому сезону. А это снова миллионы рублей. Нас, конечно, предупреждали о сильном шторме, мы готовились, убрали, что могли, но не думали, что это будет так страшно, — рассказал арендатор пляжа в центральном Сочи. Он отметил, что все арендаторы пляжей в Сочи сегодня понесли многомиллионные убытки.
Море вообще не разбирает, что ему рушить. Если на пути железная дорога, то и ее. Разговоры о переносе путей с побережья идут давно, но никак за этот сумасшедший дорогой мегапроект не возьмутся. Сама природа уже взялась за его перенос. Страшные кадры удалось снять случайным очевидцам, как огромная волна захлестывает контактную сеть железной дороги в Лазаревском районе. Провода искрят. Страшно представить, если бы в это время там проходил поезд.
Море подмыло железную дорогу в Лазаревском районе, целый ее пролет рухнул на берег, хорошо, что в это время там не было поезда. Кадры с места ЧП тоже сродни апокалипсису — части дороги просто нет. Более 50 поездов стояли со вчерашнего вечера под Сочи, а в них — люди, которых даже не выпускали на улицу.
26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье было полностью остановлено, сообщала пресс-служба РЖД. Около 14 часов движение было запущено по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Сочи. Ликвидация последствий подмыва путей продолжается. Вот так легко отрезать Сочи от внешнего мира: достаточно обрушения ж/д полотна и единственный автодороги.
Зато сочинцы и гости города превратили «шторм века» во флешмоб. Накануне вечером на набережных собрались сотни людей, которые ждали рекордные волны, не испугал их сильнейший ветер, который ломал деревья. Но у каждого, кто сейчас в Сочи, должно быть селфи на фоне волны. С утра люди снова вышли на пляжи, несмотря на то, что они закрыты до улучшения погодных условий.
Кстати, за последние две тысячи лет на Черном море было зафиксировано 25 цунами. Самый первый и самый известный случай был описан в I веке до н. э. Именно тогда, говорят ученые, погиб древнегреческий город Диоскурия, который находился на территории современной Абхазии.
Документально зафиксированное цунами произошло в 1341 году возле Евпатории, описывали, что морская вода затопила приморскую сушу вглубь до 10 километров, а высота волны составила около одного метра. В 1427 году произошло землетрясение в районе Ялты, и последовавшая за ним волна цунами смыла несколько деревень в море.
Обычно цунами на Черном море вызывали землетрясения, впрочем, как и везде. Так, в 1927 году протяженность очага цунами составила около 100 километров в Балаклавской бухте. Население бежало в горы. 1 января 1940 года в Турции землетрясение вызвало цунами, которое затопило города Северной Турции, его отголосок докатился до Ялты и Новороссийска.
«Шторм века» не был вызван землетрясением, его нам только не хватало. Ученым еще предстоит изучить природу необычного явления.
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