«Не думали, что это будет так страшно». Показываем, что натворил «шторм века» в Сочи и какой ущерб нанес курорту

От пляжных конструкций вообще ничего не осталось — разбиты раздевалки, душевые, да вся пляжная инфраструктура. Арендаторы понесли очень серьезные финансовые потери, вложив в благоустройство пляжей миллионы рублей.

— Я арендую пляжи уже 20 лет в Сочи, таких разрушений за это время не было. Мы в прошлом году брали большой кредит, оборудовали пляж хорошими материалами, но сейчас там вообще ничего нет. Смыло всё. Нам нужно заново его благоустраивать, конечно, к новому сезону. А это снова миллионы рублей. Нас, конечно, предупреждали о сильном шторме, мы готовились, убрали, что могли, но не думали, что это будет так страшно, — рассказал арендатор пляжа в центральном Сочи. Он отметил, что все арендаторы пляжей в Сочи сегодня понесли многомиллионные убытки.