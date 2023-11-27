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Сколько еще продлится «шторм века»: отвечает главный синоптик страны

По словам Романа Вильфанда, сегодня ожидается наиболее тяжелый день

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Шторм продлится еще несколько дней

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В России второй день бушует непогода. «Шторм века», который обрушился на Крым в воскресенье, вскоре добрался до Сочи и Краснодарского края, а этой ночью стихия накрыла Москву: в столице за ночь прошел обильный снегопад, парализовавший город.

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал нам, что причины явлений на юге России и в Москве разные. В столицу непогода пришла с юго-запада: из Средиземноморья через Черноземье. Циклон принес в Москву сильный ветер 13–15 метров в секунду и осадки всех видов.

— Осадков в целом очень много, на текущий момент, на 8 утра, уже выпало порядка 15 миллиметров, — отметил Роман Вильфанд. — Уже днем в регионе ожидается отложение мокрого снега и гололед. К 12 часам дня температура в Москве будет держаться в районе 0 градусов, затем ближе к вечеру начнется понижение температуры. Похолодание будет длиться до ночи среды.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

Что касается российского юга, то в регионе Черного моря, по словам метеоролога, воздушные массы с севера встретились с очень теплым воздухом с юга.

— Это привело к тому, что ветер резко усилился, — отметил Роман Вильфанд. — В результате мы получили ветер до 25–40 метров в секунду, осадки всех видов и волны до 8 метров — это редчайший случай.

Роман Вильфанд заявил, что сегодня в регионе Крыма и Краснодарского края ожидается наиболее тяжелый день. Непогода будет держаться в регионе еще по меньшей мере два дня.

— Еще два дня будет тревожная ситуация. Не такие ураганные ветры, но ветровой поток будет заметный, а осадки будут продолжаться во всём регионе, — заключил Роман Вильфанд.

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