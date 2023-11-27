Сколько еще продлится «шторм века»: отвечает главный синоптик страны

— Осадков в целом очень много, на текущий момент, на 8 утра, уже выпало порядка 15 миллиметров, — отметил Роман Вильфанд. — Уже днем в регионе ожидается отложение мокрого снега и гололед. К 12 часам дня температура в Москве будет держаться в районе 0 градусов, затем ближе к вечеру начнется понижение температуры. Похолодание будет длиться до ночи среды.

