Сколько еще продлится «шторм века»: отвечает главный синоптик страны

В России второй день бушует непогода. «Шторм века», который обрушился на Крым в воскресенье, вскоре добрался до Сочи и Краснодарского края, а этой ночью стихия накрыла Москву: в столице за ночь прошел обильный снегопад, парализовавший город.
Метеоролог Роман Вильфанд рассказал нам, что причины явлений на юге России и в Москве разные. В столицу непогода пришла с юго-запада: из Средиземноморья через Черноземье. Циклон принес в Москву сильный ветер 13–15 метров в секунду и осадки всех видов.
— Осадков в целом очень много, на текущий момент, на 8 утра, уже выпало порядка 15 миллиметров, — отметил Роман Вильфанд. — Уже днем в регионе ожидается отложение мокрого снега и гололед. К 12 часам дня температура в Москве будет держаться в районе 0 градусов, затем ближе к вечеру начнется понижение температуры. Похолодание будет длиться до ночи среды.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Что касается российского юга, то в регионе Черного моря, по словам метеоролога, воздушные массы с севера встретились с очень теплым воздухом с юга.
— Это привело к тому, что ветер резко усилился, — отметил Роман Вильфанд. — В результате мы получили ветер до 25–40 метров в секунду, осадки всех видов и волны до 8 метров — это редчайший случай.
Роман Вильфанд заявил, что сегодня в регионе Крыма и Краснодарского края ожидается наиболее тяжелый день. Непогода будет держаться в регионе еще по меньшей мере два дня.
— Еще два дня будет тревожная ситуация. Не такие ураганные ветры, но ветровой поток будет заметный, а осадки будут продолжаться во всём регионе, — заключил Роман Вильфанд.