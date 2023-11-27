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«Дороги никто не чистит»: в Сибири экипаж ДПС вылетел с трассы вблизи горнолыжного комплекса

С полицейским ехал пассажир

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Мужчина и его пассажир не пострадали

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Фото сотрудника полиции у перевернутого служебного автомобиля «УАЗ» облетело кузбасские соцсети. В пресс-службе отдела пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса NGS42 в понедельник, 27 ноября, сообщили, что происшествие действительно было в Кемеровской области, при этом причиной его стала совокупность факторов.

По словам представителя ведомства, накануне утром, около 11:40, сотрудник полиции ехал неподалеку от горы Зеленая в Шерегеше, когда не справился с управлением и съехал с проезжей части.

— Из-за сложных погодных условий он не справился с управлением и съехал с дороги. На трассе наблюдался снегопад и гололедица, зафиксированы недостатки содержания дороги, то есть была плохо убрана проезжая часть, — сказал собеседник портала.

Он уточнил, что в ДТП никто не пострадал, так как водитель и его пассажир были пристегнуты. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Также в ведомстве опровергли информацию, которая появилась в комментариях в телеграм-канале «Инцидент.Кузбасс», где подписчик уверял, что помимо полицейского с трассы «улетели еще как минимум пять автомобилей». В тот день вблизи курорта других подобных дорожно-транспортных происшествий не происходило.

А а Новосибирской области сегодня маршрутка слетела с шоссе в кювет. НГС публиковал видео с последствиям ДТП.

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