«Дороги никто не чистит»: в Сибири экипаж ДПС вылетел с трассы вблизи горнолыжного комплекса

Фото сотрудника полиции у перевернутого служебного автомобиля «УАЗ» облетело кузбасские соцсети. В пресс-службе отдела пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса NGS42 в понедельник, 27 ноября, сообщили, что происшествие действительно было в Кемеровской области, при этом причиной его стала совокупность факторов.