«Дороги никто не чистит»: в Сибири экипаж ДПС вылетел с трассы вблизи горнолыжного комплекса

Фото сотрудника полиции у перевернутого служебного автомобиля «УАЗ» облетело кузбасские соцсети. В пресс-службе отдела пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса NGS42 в понедельник, 27 ноября, сообщили, что происшествие действительно было в Кемеровской области, при этом причиной его стала совокупность факторов.
По словам представителя ведомства, накануне утром, около 11:40, сотрудник полиции ехал неподалеку от горы Зеленая в Шерегеше, когда не справился с управлением и съехал с проезжей части.
— Из-за сложных погодных условий он не справился с управлением и съехал с дороги. На трассе наблюдался снегопад и гололедица, зафиксированы недостатки содержания дороги, то есть была плохо убрана проезжая часть, — сказал собеседник портала.
Он уточнил, что в ДТП никто не пострадал, так как водитель и его пассажир были пристегнуты. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.
Также в ведомстве опровергли информацию, которая появилась в комментариях в телеграм-канале «Инцидент.Кузбасс», где подписчик уверял, что помимо полицейского с трассы «улетели еще как минимум пять автомобилей». В тот день вблизи курорта других подобных дорожно-транспортных происшествий не происходило.
А а Новосибирской области сегодня маршрутка слетела с шоссе в кювет. НГС публиковал видео с последствиям ДТП.