Полмиллиона человек — без света, огромный сухогруз сел на мель: посмотрите, что «шторм века» сделал с Крымом и Сочи

Днем 26 ноября на Черноморском побережье начался сильный шторм. Его пик пришелся на ночь 27 ноября. Последствия непогоды коснулись сотни тысяч местных жителей. В этом материале мы собрали основные события минувшего дня.
Шторм начался с сильного ветра: он сносил крыши и ломал деревья. Около парка «Солнечный остров» в Сочи ветер сорвал и выбросил на дорогу металлическую конструкцию, уронил на автомобиль и порвал ЛЭП.
Блогеры не растерялись и решили проверить, какого это — лежать на ветру.
Пока в Анапе блогеры снимали шуточные видео, в Крыму начали эвакуировать людей. Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западное побережье полуострова. У побережья Евпатории начало топить дома. Эвакуировали 150 человек. Трассу на подъездах к городу перекрыли.
Еще кадры с трассы Саки — Евпатория. Море вышло из берегов из-за урагана.
Из-за сильнейшего шторма понедельник в Крыму объявили выходным днем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Чтобы понять, какой силы ветер на полуострове, достаточно посмотреть видео ниже. Его сняли местные журналисты на трассе Симферополь — Евпатория.
В Анапе тоже объявили выходной, но не для всех. Занятия отменили в школах и детских садах.
Ниже — кадры урагана в Адлере. Там дерево упало на остановку, где люди прятались от ветра. Чудом никто не пострадал.
В Севастополе из-за шторма пострадали люди. Три человека получили травмы, всех госпитализировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы, — написал он в своем Telegram-канале.
Самые масштабные последствия мегашторма: сотни тысяч человек без света и сухоггруз, севший на мель.
Отключение элеткричества произошло в Крыму. Там без света остались 498 тысяч человек, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark выбросило на мель у берегов Витязево. С 23 ноября он находился в порту Тамани.