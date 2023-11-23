«Немножко ударились, потому что резко остановились». Пассажиры поезда Адлер — Пермь, столкнувшегося с тепловозом, прибыли домой

Авария на железнодорожных путях, предположительно, произошла из-за сбоя в автоматической системе и из-за того, что за ситуацией на путях недоглядела дежурная РЖД. Как сообщает телеграм-канал BAZA, дежурная сотрудница по станции Бряндино и машинисты обоих поездов после столкновения отправились на медосвидетельствование. У женщины нашли 0,352 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Она призналась, что выпила перед сменой.