«Немножко ударились, потому что резко остановились». Пассажиры поезда Адлер — Пермь, столкнувшегося с тепловозом, прибыли домой

В Пермь прибыл поезд из Адлера, столкнувшийся с тепловозом под Ульяновском. Наши коллеги из 59.RU поговорили с пассажирами и сделали фото.
Напомним: 22 ноября под Ульяновском лоб в лоб столкнулись два поезда — пассажирский Адлер — Пермь и маневровый локомотив. Это произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск на
Пермяки и гости города прибыли с задержкой на четыре часа в 15:30 по местному времени.
Пассажиров встретили медики скорой помощи, сотрудники железной дороги и наш транспортный корреспондент.
— Мы сначала ничего не поняли, была резкая остановка. Подумали, что кто-то нажал на стоп-кран. Кто-то ударился о столы, у меня упали все вещи с полок. У женщины, которая ехала рядом со мной, сильный ушиб руки. Проводники ничего не сказали и попросили ждать, — рассказала журналисту 59.RU Анна.
По данным корреспондента 59.RU, одному из пассажиров уже на станции Пермь II понадобилась помощь врачей — пожилой мужчина после выхода из поезда отправился в карету скорой. По данным губернатора Прикамья, его доставят на дополнительное обследование в больницу.
Остальные пассажиры вышли на перрон и разошлись по своим делам.
— Мы дремали в этот момент. Женщина стукнулась затылком, когда стояла, — вспоминает момент столкновения Алина. — Во время простоя проводники заботились о пассажирах — вызвали скорую, раздали детям сладости, взрослым — чай. На ближайшей остановке выдали еду. В вагонах было довольно тепло — мы не замерзли.
При этом ранее другие пассажиры сообщали о том, что в вагонах было холодно.
— Мы ничего не видели — нас не выпускали даже курить, потому что мы были в поле. Только в тамбур. Немножко ударились, потому что резко остановились — могло быть и хуже. Завтрак, обед, ужин были — нас всем обеспечили, — рассказала 59.RU Галина.
К месту столкновения также приезжали медики. Тогда глава Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что у пяти человек ушибы мягких тканей — им оказали помощь на месте. От госпитализации пассажиры отказались.
Но есть и другая информация: источник 59.RU сообщил, что среди пострадавших самые серьезные повреждения получил электромеханик, у него были подозрения на перелом носа.
Авария на железнодорожных путях, предположительно, произошла из-за сбоя в автоматической системе и из-за того, что за ситуацией на путях недоглядела дежурная РЖД. Как сообщает телеграм-канал BAZA, дежурная сотрудница по станции Бряндино и машинисты обоих поездов после столкновения отправились на медосвидетельствование. У женщины нашли
Всю информацию о столкновении поездов мы собирали в нашей онлайн-трансляции.