Замглавы администрации Кировского района обвиняют во взятках на полмиллиона

Замглавы администрации Кировского района Новосибирска Александра Шишкина обвинили во взяточничестве. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, с 2019 по 2023 год получил от предпринимателей взятки больше, чем на 500 тысяч рублей. Бизнесмены якобы переводили ему деньги за оказание содействия при демонтаже гаражей и погребов в Кировском районе.
По данным прокуратуры, в отношении Шишкина утверждено обвинительное заключение по части 3 статьи 290 УК РФ и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В ноябре 2022 года стало известно, СК возбудил уголовное дело. В апреле этого года появилась информация о том, что чиновника отстранили от должности, и он находится в СИЗО.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, подытожили в ведомстве.
В конце октября НГС писал о том, что Новосибирский суд решил отобрать у экс-депутата Алексея Астафьева «Фольксваген» и земельный участок. Установлено, что стоимость имущества мужчины значительно превышала доходы его семьи.