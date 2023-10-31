В Новосибирской области суд решил отобрать у экс-депутата машину и земельный участок. В чем его заподозрили?

По требованию прокурора Колыванский районный суд Новосибирской области решил отобрать у экс-депутата Алексея Астафьева автомобиль и земельный участок. Об этом 31 октября сообщили в прокуратуре региона.
По информации прокуратуры, Астафьев приобрел свое имущество с 2015 по 2019 год. Установлено, что стоимость земли и машины «Фольксваген» — значительно выше доходов его семьи.
В связи с этим прокурор подал иск. Суд удовлетворил его требования — отобрать у депутата автомобиль и участок. Однако судебное решение пока не вступило в силу.
Осенью 2022 года Астафьев был арестован: в сопровождении конвоя его увели с сессии депутатов Колыванского района. НГС писал о том, что вскоре после этого ему вручили повестку на мобилизацию, хотя у него не было пальца.