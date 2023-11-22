Трое взорвали салют на парковке — залпы попали в машины. Видео

В Сети появилось видео, как группа людей запускает салют на парковке у жилого дома. Залпы фейерверка попали в автомобили, по данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», инцидент произошел в Новосибирске.
В сообщении указано, что салют запустили под окнами дома на жилмассиве «Просторный». Уточняется, что в результате происшествия якобы пострадали несколько автомобилей.
— Ребята решили запустить салют ночью прямо под окнами дома на ж/м «Просторный», — указано в сообщении.
Судя по записи, инцидент произошел примерно в 00:18 часов 21 ноября. На кадрах можно заметить, что около машин стоят несколько человек, один из которых запускает салют. Первый залп взлетает в небо, но затем фейерверк меняет направление и салют летит в припаркованные автомобили.
В январе этого года на МЖК в новогоднюю ночь загорелись четыре балкона. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за салюта.