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Ураган в Сибири

В Алтайском крае женщина погибла во время урагана — ее унесло на 30 метров вместе с листом кровли

Инцидент произошел в Барнауле

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Прокуратура проводит проверку

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19 ноября в Алтайском крае женщина погибла во время урагана. Вместе с листом кровли ее унесло на 30 метров.

— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства гибели женщины, проконтролировано принятие процессуального решения по факту ее смерти, а также будет дана оценка проведенным строительным работам, — сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора края Марию Антошкину.

По данным издания, происшествие случилось на улице Лунной в Барнауле. Ночью женщина и ее сожитель услышали шум, вышли на улицу. Увидев, что лист кровли отрывается, женщина стала его удерживать. После чего лист оторвался, и женщину вместе с ним унесло на 30 метров.

Ранее два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке. Последствия происшествия попали на видео.

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