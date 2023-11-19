В Алтайском крае женщина погибла во время урагана — ее унесло на 30 метров вместе с листом кровли

19 ноября в Алтайском крае женщина погибла во время урагана. Вместе с листом кровли ее унесло на 30 метров.
— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства гибели женщины, проконтролировано принятие процессуального решения по факту ее смерти, а также будет дана оценка проведенным строительным работам, — сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора края Марию Антошкину.
По данным издания, происшествие случилось на улице Лунной в Барнауле. Ночью женщина и ее сожитель услышали шум, вышли на улицу. Увидев, что лист кровли отрывается, женщина стала его удерживать. После чего лист оторвался, и женщину вместе с ним унесло на 30 метров.
Ранее два человека погибли из-за упавшего на машину дерева в Новокузнецке. Последствия происшествия попали на видео.