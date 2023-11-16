Работала в убыток: что известно о компании, где трудились сибиряки, погибшие в вездеходе

По предварительным данным известно, что на тягаче-транспортере было 6 человек. В Следственном комитете отметили, что уже установили личности всех погибших. Это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области. Они работали в компании вальщиками леса. Название компании обнародовал телеграм-канала Baza. По данным источников канала, на берег смогли выбраться 39-летний водитель вездехода Василий Ч. из Хакасии и 28-летний руководитель по лесотопографическим работам Андрей С. из Новосибирской области.