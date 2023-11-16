Работала в убыток: что известно о компании, где трудились сибиряки, погибшие в вездеходе

Компания «ГЕОТЕК», сотрудники которой погибли в вездеходе на севере Иркутской области, работает в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. НГС выяснил что о ней известно
По предварительным данным известно, что на тягаче-транспортере было 6 человек. В Следственном комитете отметили, что уже установили личности всех погибших. Это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области. Они работали в компании вальщиками леса. Название компании обнародовал телеграм-канала Baza. По данным источников канала, на берег смогли выбраться 39-летний водитель вездехода Василий Ч. из Хакасии и 28-летний руководитель по лесотопографическим работам Андрей С. из Новосибирской области.
В следственном управлении СК РФ по Иркутской области собщили, что компания — гелогоразведочная.
Акционерное общество «ГЕОТЕК» (до 23.08.2023 ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка») — предприятие, зарегистрировано в Тюмени в апреле 2008 года. По данным «Контур.Фокуса», президент АО — Роман Панов, генеральный директор — Сергей Сучков. Информации об учредителях и конечных владельцах нет.
По итогам 2022 года компания заработала 9,5 миллиарда рублей, при этом работала в убыток — чистый убыток составил 2,9 миллиарда рублей. Акционером по данным эмитента является ПАО Национальный банк «Траст».
Численность сотрудников предприятия по данным «Контур-Фокус» в 2020 году составляла 3502 человек. Средняя зарплата по данным 2020 года составила 50 тысяч рублей.
Основная деятельность компании — геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
У предприятия 8 филиалов и представительств — в Томске, Тюмени, Новом Уренгое, Москве, Красноярске, Оренбурге, в Исламской Республике Мавритания и в Баку, Азербайджан.
По данным сайта компании, свою историю она начала в 1941 году, как предприятия «Севергеофизика» и «Оренбургская геофизическая экспедиция», затем на протяжении всего советского периода образовывались другие предприятия — «Томский геофизический трест», «Хантымансийскгеофизика», «Нарьян-Марсейсморазведка», и другие.
В 2006 — 2007 годах началась история Холдинга, который образовался в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В 2008 году холдинг расширился в направлении Западной и Восточной Сибири. В 2015 году компанию преобразовали в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», а в 2023 — в АО «ГЕОТЕК».
На предприятии у корреспондента НГ взяли контакты редакции и пообещали прокомментировать произошедшее в течение 1–2 часов.
Ранее НГС писал о том, что в 12 часов в Катанский район Иркутской области вылетел вертолет из Киренского района области, а также следственная группа. Следователи возбудили уголовное дело и установили личности погибших.