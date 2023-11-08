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«Горело подкапотное пространство, панель и салон»: Автомобиль загорелся на парковке в центре Новосибирска

На месте работали сотрудники МЧС

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Инцидент произошел сегодня, в среду

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В Новосибирске сегодня, 8 ноября, на улице Крылова загорелся черный автомобиль. Как рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на парковке дома № 36.

На видео попали сотрудники МЧС, которые тушили автомобиль. У машины пострадала передняя часть. Как сообщили очевидцы телеграм-каналу, предварительная причина пожара — проблемы с проводкой.

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Очевидцы сняли пожар на видео

Видео: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал

Как рассказали НГС в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, выезд был в 13:47. Через три минуты сотрудники были на месте. Загорелся автомобиль марки Renault Koleos.

— В 13:51 пожар был локализован. В 13:52 открытое горение было ликвидировано. На момент прибытия автомобиль горел открытым огнем, горело подкапотное пространство, панель и салон автомобиля, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Площадь пожара составляла 4 квадратных метра. Пострадавших во время происшествия нет.

В ночь с 6 на 7 ноября около жилого дома на левом берегу Новосибирска заметили пожарные машины. Очевидцы заявили о возгорании в здании.

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ПожарАвтомобильМЧСЦентральный район
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