Треснуло остекление: самолету из Новосибирска пришлось экстренно садиться в Москве

Самолет из Новосибирска, который летел в Санкт-Петербург, был вынужден сесть в Москве в аэропорту Внуково. Посадка отображается в системе Flightradar.
— Экипаж самолета пошел на вынужденную посадку в аэропорту Внуково по причине растрескивания внешнего слоя остекления справа, — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
По его данным, посадка прошла благополучно.
Корреспондент НГС отправила запрос в авиакомпанию «Победа» с просьбой прокомментировать инцидент.
Над Новосибирском 27 октября утром пролетел самолет необычной конструкции — фотографии в редакцию НГС прислали сразу несколько читателей.