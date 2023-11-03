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Треснуло остекление: самолету из Новосибирска пришлось экстренно садиться в Москве

Всё прошло благополучно

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У самолета возникла неполадка

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Самолет из Новосибирска, который летел в Санкт-Петербург, был вынужден сесть в Москве в аэропорту Внуково. Посадка отображается в системе Flightradar.

— Экипаж самолета пошел на вынужденную посадку в аэропорту Внуково по причине растрескивания внешнего слоя остекления справа, — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По его данным, посадка прошла благополучно.

По данным Flightradar, самолет сел во Внуково

По данным Flightradar, самолет сел во Внуково

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Корреспондент НГС отправила запрос в авиакомпанию «Победа» с просьбой прокомментировать инцидент.

Над Новосибирском 27 октября утром пролетел самолет необычной конструкции — фотографии в редакцию НГС прислали сразу несколько читателей.

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