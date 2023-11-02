Автомобиль врезался в остановку на Серебренниковской — видео с места аварии

Ночью 2 ноября в Новосибирске внедорожник врезался в столб и остановочный павильон на улице Серебренниковской у театра «Глобус».
Как пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black», водитель автомобиля Range Rover попал в ДТП на остановке «Театр Глобус». Судя по кадрам с места происшествия, машина и остановочный павильон получили серьезные повреждения. На место выезжали сотрудники ДПС и пожарные.
— В 03:42 выезжали на ДТП на улице Серебренниковской. Предварительно, в аварии пострадал водитель и пассажир, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации ответ не поступил.
В конце октября водитель каршеринга врезался в светофор, когда пытался уйти от погони ДПС. Инцидент произошел в Советском районе.