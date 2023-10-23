freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 6/10
usd 95.91
eur 101.43
СрочноВодитель уходил от погони и врезался в светофор
Все новости
Все новости

В Новосибирске водитель каршеринга врезался в светофор при попытке уйти от ДПС

Инцидент произошёл в ночь на 23 октября на перекрестке Арбузова и Российской в Академгородке

1 284

На опубликованных пабликом фото пресутсвуют инспекторы ДПС

Поделиться

Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и влетел в опору светофора в Академгородке. По данным паблика «АСТ-54», авария произошла при попытке уйти от экипажа ДПС, который преследовал авто.

— Сегодня в 2:30 водитель каршеринга пытался в Академгородке скрыться от экипажа ДПС, не справился с управлением и влетел в опору светофора на перекрёстке улиц Арбузова и Российской. Арендный автомобиль двигался со скоростью 100–120 км/час, — цитирует подписчика и автора фото «АСТ-54».

НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска с просьбой прокомментировать дорожное происшествие.

Ранее водитель каршеринга Volkswagen протаранил три авто на новосибирской парковке и скрылся с места аварии — момент ДТП попал на видео.

По теме

КаршерингСветофорПогоня ГИБДД
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter