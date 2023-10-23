В Новосибирске водитель каршеринга врезался в светофор при попытке уйти от ДПС

Водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и влетел в опору светофора в Академгородке. По данным паблика «АСТ-54», авария произошла при попытке уйти от экипажа ДПС, который преследовал авто.
— Сегодня в 2:30 водитель каршеринга пытался в Академгородке скрыться от экипажа ДПС, не справился с управлением и влетел в опору светофора на перекрёстке улиц Арбузова и Российской. Арендный автомобиль двигался со скоростью 100–120 км/час, — цитирует подписчика и автора фото «АСТ-54».
НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска с просьбой прокомментировать дорожное происшествие.
Ранее водитель каршеринга Volkswagen протаранил три авто на новосибирской парковке и скрылся с места аварии — момент ДТП попал на видео.