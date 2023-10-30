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Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Что происходит в аэропорту Махачкалы, куда прорвались протестующие: видео

Аэропорт закрыли, а следственный комитет возбудил уголовное дело

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Видео: РБК

Сегодня, 29 октября, в аэропорт Махачкалы ворвались несколько сотен человек. Туда приземлился регулярный рейс из Тепль-Авива. Протестующие, выступающие против палестино-израильского конфликта, прорвались в терминал и на взлетную полосу.

Из-за беспорядков аэропорт закрыли.

— Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, — передали в Росавиации.

Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 212 — массовые беспорядки. Максимальное наказание — пятнадцать лет тюрьмы.

В пятницу, 20 октября, в Дагестане прошел митинг в поддержку Палестины. В разных районах республики люди вышли на улицы с палестинскими флагами.

Позже, 28 октября, у отеля в Хасавюрте толпа мусульман требовала выгнать из Дагестана евреев. Глава республики Сергей Меликов осудил акцию. Он заявил, что в произошедшем виноваты «экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России».

— В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране, — написал Мельников в своем телешрам-канале.

Мы следим за происходящим в этой онлайн-трансляции.

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