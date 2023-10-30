Что происходит в аэропорту Махачкалы, куда прорвались протестующие: видео

— В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране, — написал Мельников в своем телешрам-канале.



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