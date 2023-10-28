Хэтчбек загорелся около дома в Калининском районе — видео с места

Днем 28 октября в Новосибирске на правом берегу города вспыхнул автомобиль. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем сообщили, что пожар произошел около здания №5 по улице Менделеева.
Инцидент попал на видео. На кадрах можно заметить горящий автомобиль, а также пожарных. Специалисты ликвидируют возгорание.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, специалисты выехали на место произошедшего в 11:03 часов. В хэтчбеке ВАЗ 2114 загорелся моторный отсек.
— Через 4 минуты прибыл пожарный расчет и в течение 4 минут ликвидировал открытое горение, — сообщили в ведомстве. — Горел моторный отсек автомобиля ВАЗ 2114, на площади 1 квадратный метр, пострадавших нет.
В середине октября в Новосибирске в Железнодорожном районе вспыхнул автомобиль Nissan Wingroad. Очевидцы сняли пожар на видео.