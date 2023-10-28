freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 93.22
eur 98.35
СрочноХэтчбек загорелся в Калининском районе. Видео
Все новости
Все новости

Хэтчбек загорелся около дома в Калининском районе — видео с места

В результате пожара нет пострадавших

335

Пожар произошел около здания №5 по улице Менделеева

Поделиться

Днем 28 октября в Новосибирске на правом берегу города вспыхнул автомобиль. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем сообщили, что пожар произошел около здания №5 по улице Менделеева.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В автомобиле загорелся моторный отсек

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Инцидент попал на видео. На кадрах можно заметить горящий автомобиль, а также пожарных. Специалисты ликвидируют возгорание.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, специалисты выехали на место произошедшего в 11:03 часов. В хэтчбеке ВАЗ 2114 загорелся моторный отсек.

— Через 4 минуты прибыл пожарный расчет и в течение 4 минут ликвидировал открытое горение, — сообщили в ведомстве. — Горел моторный отсек автомобиля ВАЗ 2114, на площади 1 квадратный метр, пострадавших нет.

В середине октября в Новосибирске в Железнодорожном районе вспыхнул автомобиль Nissan Wingroad. Очевидцы сняли пожар на видео.

По теме

ПожарГорящий автомобильМЧСКалининский районПожарные
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter