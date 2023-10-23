«Это унижение замечательного педагога»: родители вступились за тренера после обвинений в избиении детей на сборах

— Ни разу ни от одного ребёнка мы не слышали, что в тренерской группе были случаи насилия и угнетения детей со стороны тренеров, — говорится в заявлении, — отмечено в заявлении.



Родители попросили привлечь заявительницу к уголовной ответственности за клевету и распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство тренера.