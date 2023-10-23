«Это унижение замечательного педагога»: родители вступились за тренера после обвинений в избиении детей на сборах

Новосибирцы, чьи дети участвовали в спортивных сборах по плаванию в Туапсе, где якобы избивали воспитанников, вступились за тренера. Они написали заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить дело о клевете на женщину, которая обвинила наставника в истязании ее сыновей.
В документе (имеется в распоряжении редакции) говорится, что заявление сибирячки об избиении детей является «ложным, не подтвержденным какими-либо доказательствами, и может расцениваться, как клевета, шантаж, травля и публичное унижение замечательного педагога».
— Ни разу ни от одного ребёнка мы не слышали, что в тренерской группе были случаи насилия и угнетения детей со стороны тренеров, — говорится в заявлении, — отмечено в заявлении.
Родители попросили привлечь заявительницу к уголовной ответственности за клевету и распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство тренера.
Об инциденте, якобы произошедшем в августе, корреспонденту НГС сообщила сибирячка Роза Лёгкая. Она утверждает, что её сыновей за нарушение сон-часа избил сын детского тренера Дильбар Лекомцевой — Владислав (парень также занимался тренировочным процессом).
Кроме того, по словам Розы, её ребёнка заставили запутать в волосы жевательную резинку. Также Лёгкая подчеркнула, что осталась не довольна организацией сборов: дети жили в привокзальной гостинице, питались в стоящем рядом «шатре», у воспитанников забирали мобильные телефоны, на тренировки они ходили каждый день пешком за несколько километров. Сибирячка написала заявление в Следственный комитет потребовав привлечь Лекомцеву и её сына к уголовной ответственности.
Родители других воспитанников в беседе с корреспондентом НГС, опираясь на слова своих детей, заявили, что никакого избиения не было. Татьяна Пенягина отметила, что у сына Розы Лёгкой был конфликт с Владиславом Лекомцевым: мальчик начал терять спортивные позиции, не хотел усердно работать, резко и агрессивно реагировал на претензии тренеров.
— Случай с жвачкой. Мальчика потребовали выплюнуть резинку. Он спросил, мол, куда я её выкину? Ему шутливо сказали: «Можешь на лоб себе прилепить». Он запутал жвачку себе в волосы, сам, — пояснила женщина.
Ещё один родитель Александр Васильцов, который лично несколько дней присутствовал на сборах в Туапсе, заявил, что условиями проживания и питания детей остался доволен. По его словам, сегодня, сумма, потраченная на сборы, — минимальная, учитывая акутальные цены на отдых в южных регионах страны.
— Дети действительно ходили на тренировки пешком несколько километров. Но, когда тренер заметила, что воспитанники начали уставать, был организован автобус, — отметил Васильцов.
Родители добавили, что тренеры забирали у детей телефоны по их просьбе, чтобы юные спортсмены не сидели в гаджетах.
— Считаем, что информация, изложеннаяв заявлении Лёгкой, — дискредитация и ложь. Считаем, что тренировочный процесс нужно оставить прежним, а тренера следует оставить в покое, чтобы она могла заниматься подготовкой сборной области к чемпионату России. Полагаем, что лучшее решение конфликта — мировое соглашение, — резюмировали родители.
Аналогичные заявления, по словам родителей, были направлены в прокуратуру и в департамент культуры, спорта и молодёжной политике мэрии Новосибирска на имя вице-мэра Анны Терешковой.
Ранее прокуратура Октябрьского района Новосибирска заявила о проведении проверки по заявлению о якобы избитых детях на спортивных сборах в Туапсе. К мероприятию привлекли чиновников регионального Минспорта.