После публикации НГС прокуратура проверит информацию об избиении ребёнка на сборах по плаванию

В Новосибирске сотрудники прокуратуры Октябрьского района проверят информацию об избиении юного пловца на спортивных сборах в городе Туапсе, сообщили в региональном управлении надзорного ведомства. Ранее мать якобы пострадавшего ребёнка заявила об инциденте в редакцию НГС и Следственный комитет.
— Установлено, что тренер указанного несовершеннолетнего ребенка осуществляет деятельность в Центре водных видов спорта. Прокуратура совместно с Министерством спорта проверит соблюдение требований законодательства об охране здоровья и прав обучающихся указанного учреждения, — сообщили в прокуратуре.
В начале текущей недели жительница Новосибирска Роза Лёгкая сообщила корреспонденту НГС, что её дети — воспитанники муниципального «Центра водных видов спорта» рассказали об избиении на спортивных сборах в городе Туапсе в августе текущего года. По её словам, сын известного тренера Дильбар Лекомцевой наказывал школьников за нарушение сон-часа ударами по ногам.
Сибирячка впоследствии написала заявление в Следственный комитет, в котором также попросила оценить с точки зрения закона саму организацию сборов: поездка не была внесена в календарь спортшколы, детей поселили в обычной гостинице на привокзальной площади, медицинскую помощь юным спортсменам оказывали местные врачи и т.д.
Известно, что сейчас по факту заявления проводится доследственная проверка.
Летом полицейские искали женщину, которая без видимой причины ударила по голове 9-летнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.