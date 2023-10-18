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После публикации НГС прокуратура проверит информацию об избиении ребёнка на сборах по плаванию

Силовики вместе с чиновниками Минспорта нагрянут с проверкой в секцию

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Проверку по информации уже проводит Сследственный комитет

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В Новосибирске сотрудники прокуратуры Октябрьского района проверят информацию об избиении юного пловца на спортивных сборах в городе Туапсе, сообщили в региональном управлении надзорного ведомства. Ранее мать якобы пострадавшего ребёнка заявила об инциденте в редакцию НГС и Следственный комитет.

— Установлено, что тренер указанного несовершеннолетнего ребенка осуществляет деятельность в Центре водных видов спорта. Прокуратура совместно с Министерством спорта проверит соблюдение требований законодательства об охране здоровья и прав обучающихся указанного учреждения, — сообщили в прокуратуре.

В начале текущей недели жительница Новосибирска Роза Лёгкая сообщила корреспонденту НГС, что её дети — воспитанники муниципального «Центра водных видов спорта» рассказали об избиении на спортивных сборах в городе Туапсе в августе текущего года. По её словам, сын известного тренера Дильбар Лекомцевой наказывал школьников за нарушение сон-часа ударами по ногам.

Сибирячка впоследствии написала заявление в Следственный комитет, в котором также попросила оценить с точки зрения закона саму организацию сборов: поездка не была внесена в календарь спортшколы, детей поселили в обычной гостинице на привокзальной площади, медицинскую помощь юным спортсменам оказывали местные врачи и т.д.

Известно, что сейчас по факту заявления проводится доследственная проверка.

Летом полицейские искали женщину, которая без видимой причины ударила по голове 9-летнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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