Пожарные и скорая: в микрорайоне Горский заметили спецтехнику у жилых домов

Днем 16 октября на левом берегу Новосибирска около многоэтажных домов заметили пожарные машины. Фотографию с места произошедшего опубликовали в телеграм-канале «Горский микрорайон Новосибирск».
В сообщении указано, что спецтехника находится в районе домов №68 и 78 по улице Горский микрорайон. На фотографии можно заметить не менее 7 пожарных машин, автомобили реанимации и скорой помощи.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Местная жительница сообщила НГС, что жители дома №78 по улице Горский микрорайон почувствовали запах гари. После этого на место вызвали пожарных, добавила сибирячка.
Несколько дней назад в Новосибирском районе произошел пожар, в результате которого госпитализировали мужчину. Он отравился продуктами горения.