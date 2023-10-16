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Пожарные и скорая: в микрорайоне Горский заметили спецтехнику у жилых домов

На месте находятся не менее 7 пожарных машин

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Автомобили заметили около двух жилых домов

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Днем 16 октября на левом берегу Новосибирска около многоэтажных домов заметили пожарные машины. Фотографию с места произошедшего опубликовали в телеграм-канале «Горский микрорайон Новосибирск».

В сообщении указано, что спецтехника находится в районе домов №68 и 78 по улице Горский микрорайон. На фотографии можно заметить не менее 7 пожарных машин, автомобили реанимации и скорой помощи.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Местная жительница сообщила НГС, что жители дома №78 по улице Горский микрорайон почувствовали запах гари. После этого на место вызвали пожарных, добавила сибирячка.

Несколько дней назад в Новосибирском районе произошел пожар, в результате которого госпитализировали мужчину. Он отравился продуктами горения.

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