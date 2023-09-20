Новосибирец сорвался в овраг и сломал шейку бедра — видео, где его вытаскивают на носилках

В Новосибирске 33-летний мужчина упал в овраг и сломал шейку бедра — выбраться самостоятельно он не мог. Инцидент произошел вчера, 19 сентября, около 18:00 на улице Бориса Богатова.
— Мужчину эвакуировали при помощи лотковых носилок к скорой помощи, где он был передан бригаде врачей, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Спасатели справились с задачей примерно за полчаса.
В начале недели в Ленинском районе Новосибирска десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами.