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Новосибирец сорвался в овраг и сломал шейку бедра — видео, где его вытаскивают на носилках

Очевидцы вызвали МАСС

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Инцидент произошел вечером

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В Новосибирске 33-летний мужчина упал в овраг и сломал шейку бедра — выбраться самостоятельно он не мог. Инцидент произошел вчера, 19 сентября, около 18:00 на улице Бориса Богатова.

— Мужчину эвакуировали при помощи лотковых носилок к скорой помощи, где он был передан бригаде врачей, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Спасатели МАСС

Спасатели справились с задачей примерно за полчаса.

В начале недели в Ленинском районе Новосибирска десятилетнему ребенку зажало ногу уличными автоматическими воротами.

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