Мощный тайфун разнес Тайвань и обрушился на Китай: эти видео похожи на фильм-катастрофу

Неделю назад на юг Китая обрушился тайфун «Саола» — тогда эвакуировали около 900 тысяч человек. В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта, а также отменили занятия в школах. Жителям Гонконга предложили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома. В отдельных районах появились заграждения из мешков с песком. В итоге, по оценкам властей, тайфун нанес меньший ущерб, чем ожидалось — в минувшую субботу в Гонконге поступали сообщения о поваленных деревьях, сорванных ветром солнечных батареях и разбитых окнах, местами — о затоплениях, но данных о погибших не было.