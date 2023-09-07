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Мощный тайфун разнес Тайвань и обрушился на Китай: эти видео похожи на фильм-катастрофу

Почти 300 тысяч человек эвакуированы

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Дома в прибрежных районах уходят под воду

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В Тайване и Китае бушует тайфун «Хайкуй». Он ударил по Тайваню в воскресенье, 3 сентября, а на следующий день пересек остров с востока на запад и ушел в Тайваньский пролив, ослабел до тропического шторма и обрушился на побережье материкового Китая.

В результате удара тайфуна пострадали 136 человек — об этом сообщило ведомство внутренних дел Тайваня. Информации о погибших пока не поступало. Согласно докладу ведомства, который приводит ТАСС, больше всего пострадавших — в южных регионах острова, через которые прошел центр тайфуна. Из опасных районов эвакуировали 7,8 тысячи жителей. Из-за обрыва проводов без электричества остались 7 тысяч жилых домов.

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Тайфун в Тайване глазами местных жителей

Видео: gurus.spandey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

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Людям советуют не выходить на улицу

Видео: gurus.spandey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

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Кадры начала тайфуна — волны только набирают силу

Видео: stefan_goossens66 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В Китай тайфун пришел 5 сентября — это уже 11-й по счету шторм в этом году. Из-за ливней, которые принес с собой тайфун, из приморской провинции Фуцзянь в Восточном Китае эвакуировали более 294 тысячи местных жителей. В ходе спасательных работ в центре провинции — Фучжоу — погибли два человека.

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Что сейчас происходит в Китае

Видео: Truth / YouTube.com

Как сообщает штаб Фуцзянь по борьбе с наводнениями и засухой, из-за потопа в провинции нарушилась жизнь почти 1,6 миллиона человек. Водой смыло около 10 тысяч гектаров посевов, повреждены или полностью разрушены более 2,5 тысячи домов. Экономический ущерб превысил 5 миллиардов юаней. В борьбе с последствиями задействованы около 60 тысяч человек.

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Последствия тайфуна в китайском городе Фуцин: три человека считаются пропавшими без вести, в нескольких районах парализовано движение

Видео: RT на русском / T.me

Неделю назад на юг Китая обрушился тайфун «Саола» — тогда эвакуировали около 900 тысяч человек. В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта, а также отменили занятия в школах. Жителям Гонконга предложили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома. В отдельных районах появились заграждения из мешков с песком. В итоге, по оценкам властей, тайфун нанес меньший ущерб, чем ожидалось — в минувшую субботу в Гонконге поступали сообщения о поваленных деревьях, сорванных ветром солнечных батареях и разбитых окнах, местами — о затоплениях, но данных о погибших не было.

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