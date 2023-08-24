«Никогда не участвовал в разборках дебильных»: погибший телохранитель Пригожина был боксером из Сибири — воспоминания тренера

Уроженец Алтайского края, боксер Александр Тотмин был на борту рухнувшего самолета Евгения Пригожина. Его тренер Андрей Помазков рассказал корреспонденту НГС, что не так давно он и его знакомые узнали, что Тотмин служит в личной охране главы ЧВК «Вагнер». Он вспомнил, каким был молодой боец.
Александр Тотмин родился в селе Алтайское в 1995 году. В школе увлекся боксом. Его тренером стал Андрей Помазков.
— Саша — один из моих первых учеников. Первые соревнования три человека участвовали в Рубцовске. Потом он продолжал заниматься. Особо звезд с неба не хватали, потому что мы только начинали. Потом они большую роль сыграли в подготовке более младших. Появилось больше возможностей соревноваться. Он — друг моего сына, — еле сдерживает эмоции Андрей Помазков.
По словам тренера, родные и друзья, до сих пор надеются, что все не так, как пишут.
— Сперва мы не знали, что он стал вагнеровцем. Он служил официально в спецназе, контракт подписал, потом вроде бы как увольнялся на какое-то время, — вспоминает тренер. — А потом я зашел на страничку к нему и увидел фотографии из Москвы, Санкт-Петербурга. Помню, что писал ему, что горжусь тем, что когда-то приложил немного усилий для воспитания достойного воина. Все в «Вагнер», кто у нас уходили, насколько понимаю, что при поддержке Сашки. Он напрямую разговаривал с ними.
Только недавно знакомые и друзья узнали, что Александр — один из телохранителей Пригожина.
— Он особо не рекламировал, я сам недавно узнал, что он в личной охране Пригожина. Не вчера, конечно, это узнали. Достойное место. Он достойный воин. Всегда был спокойный, хладнокровный. Никогда не участвовал в разборках дебильных. Человек реально трудился, порядочный всегда, улыбчивый. Вообще не помню его раздраженным, — объяснил Андрей Помазков.
Сейчас родные и близкие алтайца ждут более точной информации о произошедшем.
В среду, 23 августа, около 18:30 мск в Тверской области разбился самолет Embraer-135, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту, по данным Росавиации, был глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров, а также члены экипажа. Как сообщили в МЧС, все 10 человек погибли. В списке значился и Александр Тотмин.
Что происходит сейчас у стихийного мемориала погибшим вагнеровцам у новосибирского офиса мы показываем в онлайн-трансляции.