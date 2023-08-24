«Никогда не участвовал в разборках дебильных»: погибший телохранитель Пригожина был боксером из Сибири — воспоминания тренера

— Саша — один из моих первых учеников. Первые соревнования три человека участвовали в Рубцовске. Потом он продолжал заниматься. Особо звезд с неба не хватали, потому что мы только начинали. Потом они большую роль сыграли в подготовке более младших. Появилось больше возможностей соревноваться. Он — друг моего сына, — еле сдерживает эмоции Андрей Помазков.

По словам тренера, родные и друзья, до сих пор надеются, что все не так, как пишут.