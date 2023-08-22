Сибиряк вцепился в капот «Тойоты» после семейной ссоры — жена нажала на газ и врезалась в стоящую «Мазду»

На записи видно, что сначала мужчина вцепился в капот машины, пытаясь не дать жене уехать. Но женщина нажала на газ и на скорости поехала по дороге с мужем на машине. Далее она врезается в стоящую на перекрестке «Мазду» и мужчину от удара выбрасывает на асфальт.