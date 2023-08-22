Сибиряк вцепился в капот «Тойоты» после семейной ссоры — жена нажала на газ и врезалась в стоящую «Мазду»

Сибирячка на «Тойоте» с мужем на капоте врезалась в стоящую «Мазду» на перекрестке в Междуреченске. ДТП попало на видео и было опубликовано группой «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».
На записи видно, что сначала мужчина вцепился в капот машины, пытаясь не дать жене уехать. Но женщина нажала на газ и на скорости поехала по дороге с мужем на машине. Далее она врезается в стоящую на перекрестке «Мазду» и мужчину от удара выбрасывает на асфальт.
В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что ДТП произошло 21 августа около 20:00 на пересечении проспекта 50 лет Комсомола и улицы Космонавтов в Междуреченске.
— Предварительно установлено, что 41-летняя водитель «Тойоты-Ипсум» совершила столкновение с «Маздой 6», стоявшей на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу доставлен 38-летний мужчина, находившийся в момент ДТП на капоте «Тойоты», — объяснили в полиции.
Женщина за рулем была трезвой.
— Полицейские также выяснили, что водитель и пострадавший в ДТП являются супругами, между которыми незадолго до аварии произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина стал препятствовать проезду, оперся на капот автомобиля, собственником которого он является, и водитель начала движение, — добавили в полиции.
Сейчас проводится проверка.
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