freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 94.14
eur 102.57
СрочноМэрия потребовала «подвинуть» дом сибирячки
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Москву атаковали беспилотники. Обломки упали в жилом районе

К многоэтажке съехались машины скорой помощи

8 890
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Предполагаемый момент уничтожения БПЛА над Красногорском

Видео: shot_shot / T.me

Этой ночью, 22 августа, в небе над Московской областью сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали в жилом районе в подмосковном Красногорске.

На место приехала скорая помощь

На место приехала скорая помощь

Поделиться

— ПВО сбили два ударных беспилотника. Один — в районе Красногорска, другой — в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве временно закрылись все аэропорты. По информации РИА Новости, более 30 рейсов были задержаны, 10 отменены. Позже аэропорты возобновили работу, передает ТАСС.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию.

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что еще два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Ранее беспилотники дважды атаковали одну и ту же башню в «Москва-Сити». Первый удар был в ночь на 30 июля, второй — ранним утром 1 августа. Сергей Собянин тогда говорил, что в результате оказались «незначительно повреждены фасады» на двух офисных башнях, жертв и пострадавших не было. Момент атаки попал на видео.

БеспилотникБеспилотникиСергей СобянинБПЛАБПЛА атаковали Москву
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter