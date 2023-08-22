Москву атаковали беспилотники. Обломки упали в жилом районе

Этой ночью, 22 августа, в небе над Московской областью сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали в жилом районе в подмосковном Красногорске.
— ПВО сбили два ударных беспилотника. Один — в районе Красногорска, другой — в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве временно закрылись все аэропорты. По информации РИА Новости, более 30 рейсов были задержаны, 10 отменены. Позже аэропорты возобновили работу, передает ТАСС.
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию.
— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами, — заявили в ведомстве.
Там отметили, что еще два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области.
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