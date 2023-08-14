freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняНовосибирец получил штраф за запуск беспилотника
Все новости
Все новости

Автобус и Volkswagen Passat не поделили дорогу на площади Калинина — на дороге образовался затор

Красным отмечены улицы, прилегающие к площади

1 153

Ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов

Поделиться

В Новосибирске на площади Калинина столкнулись автобус № 28 и Volkswagen Passat, из-за этого на дороге образовалась пробка. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

— На площади Калинина не поделили дорогу автобус и иномарка, что крайне осложнило движение во всех направлениях, — говорится в посте.

Суда по данным сервиса 2ГИС, пробки растянулись по Красному проспекту от улицы Дмитрия Донского вплоть до площади Ленина. Затор также образовался на улице Дуси Ковальчик, начиная от пересечения с Нарымский и до площади Калинина. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.

Пробка растянулась на несколько километров

Пробка растянулась на несколько километров

Поделиться

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. Как уточнили в инспекции, аварию оформили с материальным ущербом.

Ранее в Новосибирске автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Инцидент произошел в районе остановки «Кинотеатр "Рассвет"».

По теме

ДТПАвария с автобусомНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter