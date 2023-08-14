Автобус и Volkswagen Passat не поделили дорогу на площади Калинина — на дороге образовался затор

В Новосибирске на площади Калинина столкнулись автобус
— На площади Калинина не поделили дорогу автобус и иномарка, что крайне осложнило движение во всех направлениях, — говорится в посте.
Суда по данным сервиса 2ГИС, пробки растянулись по Красному проспекту от улицы Дмитрия Донского вплоть до площади Ленина. Затор также образовался на улице Дуси Ковальчик, начиная от пересечения с Нарымский и до площади Калинина. В целом ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. Как уточнили в инспекции, аварию оформили с материальным ущербом.
Ранее в Новосибирске автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Инцидент произошел в районе остановки «Кинотеатр "Рассвет"».