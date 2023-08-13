freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняТела двух мужчин нашли в запертых квартирах
Все новости
Все новости

«Врезался в деревья»: автомобиль вылетел с дороги в Кировском районе — видео с места ДТП

Очевидцы опубликовали видео с места аварии в соцсетях

299

Инцидент произошел в районе остановки «Кинотеатр Рассвет»

Поделиться

В Новосибирске автомобиль съехал с проезжей части в Кировском районе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», машина вылетела с дороги и врезалась в деревья.

Инцидент произошел в районе остановки «Кинотеатр Рассвет», которая находится на улице Зорге. Место ДТП попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В аварии нет пострадавших.

Видео: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

— У остановки «Кинотеатр Рассвет» произошло жесткое ДТП. Водитель черного автомобиля съехал с дороги и врезался в деревья, — указано в сообщении.

На кадрах можно заметить следы от колес автомобиля на траве, среди деревьев стоит машина. На транспорте видны повреждения. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие. В ведомстве сообщили, что в аварии нет пострадавших.

— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — указано в сообщении.

Днем 13 августа в Новосибирске автомобиль врезался в троллейбус, в котором находилось 15 пассажиров. В результате аварии одного человека доставили в лечебное учреждение.

По теме

ДТПКировский районГИБДДАварияВрезался в дерево
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter