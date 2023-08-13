«Врезался в деревья»: автомобиль вылетел с дороги в Кировском районе — видео с места ДТП

В Новосибирске автомобиль съехал с проезжей части в Кировском районе. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», машина вылетела с дороги и врезалась в деревья.
Инцидент произошел в районе остановки «Кинотеатр Рассвет», которая находится на улице Зорге. Место ДТП попало на видео.
— У остановки «Кинотеатр Рассвет» произошло жесткое ДТП. Водитель черного автомобиля съехал с дороги и врезался в деревья, — указано в сообщении.
На кадрах можно заметить следы от колес автомобиля на траве, среди деревьев стоит машина. На транспорте видны повреждения. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие. В ведомстве сообщили, что в аварии нет пострадавших.
— Оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — указано в сообщении.
Днем 13 августа в Новосибирске автомобиль врезался в троллейбус, в котором находилось