Автомобиль врезался в троллейбус с пассажирами на Кошурникова — один человек попал в больницу

13 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием троллейбуса. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, в салоне транспорта находилось 15 пассажиров, после аварии в медучреждение доставили одного человека.
Авария произошла в 11:30 у дома
— В результате ДТП в троллейбусе упал пассажир — женщина 1954
На месте аварии находится наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Накануне две машины съехали в кювет на Северном объезде Новосибирска. Место ДТП попало на видео.