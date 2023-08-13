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Автомобиль врезался в троллейбус с пассажирами на Кошурникова — один человек попал в больницу

В момент ДТП в троллейбусе находилось 15 пассажиров

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Авария произошла у дома № 8 на улице Кошурникова

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13 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием троллейбуса. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, в салоне транспорта находилось 15 пассажиров, после аварии в медучреждение доставили одного человека.

Авария произошла в 11:30 у дома № 8 на улице Кошурникова, вблизи здания находится вход на станцию метро «Березовая роща». 65-летняя женщина ехала на автомобиле Exeed по кольцу дороги, когда столкнулась с троллейбусом № 23.

— В результате ДТП в троллейбусе упал пассажир — женщина 1954 г. р., которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии находится наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Накануне две машины съехали в кювет на Северном объезде Новосибирска. Место ДТП попало на видео.

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