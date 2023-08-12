Две машины улетели в кювет на Северном объезде — одна из них перевернулась вверх дном

12 августа в Новосибирске две машины улетели в кювет на Северном объезде, сообщил читатель НГС, пожелавший остаться анонимным. На кадрах, которые сделал мужчина, видно, что один из автомобилей съехал с трассы и перевернулся вверх дном, а второй укатился в овраг.
По словам нашего читателя, ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на 55-м километре проезда. Точное место, где случилась другая авария, он назвать не смог.
— Метров через 500 от первого ДТП. Примерно столько, — сообщил читатель НГС.
Судя по видео, на место ДТП приезжала скорая. Но, по словам мужчины, «от помощи все отказались». НГС направил запрос в ГИБДД.
9 августа в Новосибирске встали в пробку машины из-за перевернувшегося автомобиля на Старом шоссе.