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Две машины улетели в кювет на Северном объезде — одна из них перевернулась вверх дном

Машины съехали с трассы во время дождя

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Сразу два ДТП произошло на Северном объезде 12 августа

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12 августа в Новосибирске две машины улетели в кювет на Северном объезде, сообщил читатель НГС, пожелавший остаться анонимным. На кадрах, которые сделал мужчина, видно, что один из автомобилей съехал с трассы и перевернулся вверх дном, а второй укатился в овраг.

По словам нашего читателя, ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на 55-м километре проезда. Точное место, где случилась другая авария, он назвать не смог.

— Метров через 500 от первого ДТП. Примерно столько, — сообщил читатель НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автомобиль уехал с трассы и перевернулся на Северном объезде

Видео: читатель НГС

Судя по видео, на место ДТП приезжала скорая. Но, по словам мужчины, «от помощи все отказались». НГС направил запрос в ГИБДД.

9 августа в Новосибирске встали в пробку машины из-за перевернувшегося автомобиля на Старом шоссе.

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