На Старом шоссе автомобили встали в пробку из-за перевернувшегося авто
Авария произошла у станции «Юность»
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9 августа в Новосибирске перевернулся автомобиль на Старом шоссе. В результате образовалась пробка при движении в сторону Академгородка.
Авария произошла рядом со станцией «Юность». В отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать информацию позже.
Это уже второе ДТП с перевернутой машиной за сегодняшнее утро. Ранее авто перевернулось на Бугринском мосту, в результате образовалась пробка при движении в сторону улицы Ватутина.