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На Старом шоссе автомобили встали в пробку из-за перевернувшегося авто

Авария произошла у станции «Юность»

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Автомобиль заметили около 10:45

Автомобиль заметили около 10:45

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9 августа в Новосибирске перевернулся автомобиль на Старом шоссе. В результате образовалась пробка при движении в сторону Академгородка.

Авария произошла рядом со станцией «Юность». В отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать информацию позже.

Длина пробки составляет около <nobr class="_">1,4 километра</nobr>

Длина пробки составляет около 1,4 километра

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Это уже второе ДТП с перевернутой машиной за сегодняшнее утро. Ранее авто перевернулось на Бугринском мосту, в результате образовалась пробка при движении в сторону улицы Ватутина.

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