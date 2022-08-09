Универсал перевернулся на Бугринском мосту — собирается огромная пробка
Затор уже больше двух километров
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В Новосибирске на Бугринском мосту на бок завалился универсал. Машина перекрыла две полосы движения. ДТП произошло около 08:00 сегодня, 9 августа.
Сейчас на мосту собирается длинная пробка в сторону улицы Ватутина.
— Перевернул машину — иди заново в автошколу учиться! — недоволен один из пользователей 2GIS, который попал в пробку.
Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.
Поздним вечером 8 августа на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе грузовик столкнулся с микроавтобусом. В салоне находились 10 человек.