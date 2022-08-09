СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 60.32
eur 61.16
Тема дня10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Все новости
Все новости

Универсал перевернулся на Бугринском мосту — собирается огромная пробка

Затор уже больше двух километров

791
ДТП спровоцировало серьезную пробку

ДТП спровоцировало серьезную пробку

Поделиться

В Новосибирске на Бугринском мосту на бок завалился универсал. Машина перекрыла две полосы движения. ДТП произошло около 08:00 сегодня, 9 августа.

Сейчас на мосту собирается длинная пробка в сторону улицы Ватутина.

— Перевернул машину — иди заново в автошколу учиться! — недоволен один из пользователей 2GIS, который попал в пробку.

Пробка уже больше 2 километров и только увеличивается

Пробка уже больше 2 километров и только увеличивается

Поделиться

Редакция НГС обратилась за комментариями в ГИБДД Новосибирска.

Поздним вечером 8 августа на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе грузовик столкнулся с микроавтобусом. В салоне находились 10 человек.

По теме

Бугринский мостДТПМашина перевернулась
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2