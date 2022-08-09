Микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком на Ордынской трассе — пострадали 11 человек

Поздним вечером 8 августа на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе грузовик столкнулся с микроавтобусом. В салоне находились 10 человек.

— В 22:20 по местному времени грузовой автомобиль на 91-м километре автодороги К-17Р , совершая маневр разворота при неустановленных обстоятельствах, столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 10 пассажиров. За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились 11 человек — пассажиры и водитель микроавтобуса, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.