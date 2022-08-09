Микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком на Ордынской трассе — пострадали 11 человек
Водителя и пассажирку деблокировали сотрудники МЧС
Поздним вечером 8 августа на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе грузовик столкнулся с микроавтобусом. В салоне находились 10 человек.
— В 22:20 по местному времени грузовой автомобиль на
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции, на место выезжал начальник ГИБДД по НСО полковник Александр Бабенков.
Помощь пассажирам оказывали спасатели ГУ МЧС по НСО. Они деблокировали водителя автобуса и пассажирку, их передали сотрудникам скорой. Водитель грузовика не пострадал. На ликвидации последствий работали 29 человек и 8 единиц техники.
Накануне днем, 8 августа, на Северном объезде столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Suzuki. В результате пострадала женщина-водитель.