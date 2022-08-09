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Тема дня10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
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Микроавтобус с людьми столкнулся с грузовиком на Ордынской трассе — пострадали 11 человек

Водителя и пассажирку деблокировали сотрудники МЧС

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Помощь врачей понадобилась всем пассажирам микроавтобуса

Помощь врачей понадобилась всем пассажирам микроавтобуса

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Поздним вечером 8 августа на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе грузовик столкнулся с микроавтобусом. В салоне находились 10 человек.

— В 22:20 по местному времени грузовой автомобиль на 91-м километре автодороги К-17Р, совершая маневр разворота при неустановленных обстоятельствах, столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 10 пассажиров. За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились 11 человек — пассажиры и водитель микроавтобуса, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции, на место выезжал начальник ГИБДД по НСО полковник Александр Бабенков.

Помощь пассажирам оказывали спасатели ГУ МЧС по НСО. Они деблокировали водителя автобуса и пассажирку, их передали сотрудникам скорой. Водитель грузовика не пострадал. На ликвидации последствий работали 29 человек и 8 единиц техники.

Накануне днем, 8 августа, на Северном объезде столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Suzuki. В результате пострадала женщина-водитель.

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