СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняВ Новосибирске снесли стелу ради гостиницы
Все новости
Все новости

«Водитель не уступила дорогу»: рейсовый автобус № 106 протаранил Suzuki Grand Vitara на Северном объезде

Водителя Suzuki Grand Vitara доставили в больницу

562
ДТП произошло на Северном объезде

ДТП произошло на Северном объезде

Поделиться

В Новосибирском районе 8 августа в 14:30 произошло ДТП с рейсовым автобусом № 106. ДТП произошло на Северном объезде.


— На автодороге «Северный объезд» 43-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигалась со стороны микрорайона Пашино в сторону Новосибирска и в пути следования при повороте налево не предоставила преимущества в движении, совершила столкновение со встречным автобусом НЕФАЗ, который двигался по маршруту 106 Площадь Калинина — село Сосновка с пассажирами в салоне, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель Suzuki Grand Vitara была доставлена в больницу с травмами головы и тела. Информации о пострадавших пассажирах нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сегодня, 7 августа, в центре Новосибирска произошла массовая авария из трех машин. В результате ДТП одна машина врезалась в ограждение, водителя доставили в больницу.

По теме

ГИБДДДТПАвтобус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2