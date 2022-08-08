«Водитель не уступила дорогу»: рейсовый автобус
№ 106 протаранил Suzuki Grand Vitara на Северном объезде
Водителя Suzuki Grand Vitara доставили в больницу
В Новосибирском районе 8 августа в 14:30 произошло ДТП с рейсовым автобусом
— На автодороге «Северный объезд» 43-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигалась со стороны микрорайона Пашино в сторону Новосибирска и в пути следования при повороте налево не предоставила преимущества в движении, совершила столкновение со встречным автобусом НЕФАЗ, который двигался по маршруту 106 Площадь Калинина — село Сосновка с пассажирами в салоне, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Водитель Suzuki Grand Vitara была доставлена в больницу с травмами головы и тела. Информации о пострадавших пассажирах нет. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сегодня, 7 августа, в центре Новосибирска произошла массовая авария из трех машин. В результате ДТП одна машина врезалась в ограждение, водителя доставили в больницу.