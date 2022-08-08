«Водитель не уступила дорогу»: рейсовый автобус № 106 протаранил Suzuki Grand Vitara на Северном объезде

В Новосибирском районе 8 августа в 14:30 произошло ДТП с рейсовым автобусом № 106. ДТП произошло на Северном объезде.



— На автодороге «Северный объезд» 43-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, двигалась со стороны микрорайона Пашино в сторону Новосибирска и в пути следования при повороте налево не предоставила преимущества в движении, совершила столкновение со встречным автобусом НЕФАЗ, который двигался по маршруту 106 Площадь Калинина — село Сосновка с пассажирами в салоне, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.