Водитель на Mercedes-Benz спровоцировал массовое ДТП в центре Новосибирска — видео после аварии

Сегодня, 7 августа, в центре Новосибирска произошла массовая авария из трех машин. В результате ДТП одна машина врезалась в ограждение, водителя доставили в больницу.

В 09:10 в центре Новосибирска мужчина 53 лет на Mercedes-Benz E двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Достоевского, в сторону улицы Крылова. 53-летний водитель врезался в автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был мужчина 31 года, а также в машину Toyota Hiace 61-летнего водителя. После чего автомобиль Kia Cerato врезался в ограждение.