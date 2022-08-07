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Водитель на Mercedes-Benz спровоцировал массовое ДТП в центре Новосибирска — видео после аварии

Один автомобиль влетел в ограждение

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Авария произошла сегодня утром

Авария произошла сегодня утром

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Сегодня, 7 августа, в центре Новосибирска произошла массовая авария из трех машин. В результате ДТП одна машина врезалась в ограждение, водителя доставили в больницу.

В 09:10 в центре Новосибирска мужчина 53 лет на Mercedes-Benz E двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Достоевского, в сторону улицы Крылова. 53-летний водитель врезался в автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был мужчина 31 года, а также в машину Toyota Hiace 61-летнего водителя. После чего автомобиль Kia Cerato врезался в ограждение.

— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Kia Cerato, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В Первомайском районе Новосибирске 6 августа в 13:40 водитель Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Tiida. В результате ДТП Hyundai Solaris вылетел в ограждение. В ДТП пострадали пять человек.

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