Водитель на Mercedes-Benz спровоцировал массовое ДТП в центре Новосибирска — видео после аварии
Один автомобиль влетел в ограждение
Сегодня, 7 августа, в центре Новосибирска произошла массовая авария из трех машин. В результате ДТП одна машина врезалась в ограждение, водителя доставили в больницу.
В 09:10 в центре Новосибирска мужчина 53 лет на Mercedes-Benz E двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Достоевского, в сторону улицы Крылова.
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Kia Cerato, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В Первомайском районе Новосибирске 6 августа в 13:40 водитель Hyundai Solaris столкнулся с Nissan Tiida. В результате ДТП Hyundai Solaris вылетел в ограждение. В ДТП пострадали пять человек.